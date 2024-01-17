28 ночей в машине | Необычное путешествие супружеской пары из Пылва: "Нам так понравилось! Это было что-то невероятное!“

Ийя Тимми (55 лет) и Кальмер Тинт (58 лет) занимаются сдачей в аренду мест на стоянке для автодомов и размещением в кемпингах на территории Таэваскода. Несколько лет назад к ним приехала 78-летняя австрийка. „Ездила одна в небольшом автодоме, к тому времени она уже два месяца путешествовала“, - вспоминает Ийя. Глядя на эту активную старушку, Ийя поняла: возраст не помеха для путешествий по Европе на машине.

Через какое-то время на одной из финских туристических ярмарок они встретили еще парочку путешествующих в одиночку на автодомах мужчин за 80 лет. „Возраст ничего не определяет, если вы осмелитесь водить машину“, — говорит Кальмер.

Ийя и Кальмер так сильно вдохновились этими людьми, что решили сами отправиться в путешествие на машине. В итоге им очень понравилось, и вот уже пять лет они каждую осень на месяц уезжают из Пылва куда-нибудь на юг Европы. В прошлом году супруги побывали в Италии.

До Италии они ехали четыре дня, остановки делали в Литве, Польше, Чехии, Германии и Австрии. Однако за все 33 дня путешествия в отелях ночевали всего пять раз.

„В финансовом отношении мы были готовы при необходимости остановиться в отеле, но нам этого не хотелось“, — объясняет Ийя. „У нас было такое безумное желание почувствовать эту самую свободу, ночуя в машине. Это похоже на цыганское приключение, где ты ни от кого и ни от чего не зависишь. Никто не говорит тебе, в какое время и куда ты должен идти. Ты сам себе хозяин“.