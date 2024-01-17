28 ночей в машине | Необычное путешествие супружеской пары из Пылва: "Нам так понравилось! Это было что-то невероятное!“(8)
Осенью прошлого года Ийя и Кальмер отправились на своей машине в Италию. В общей сложности путешествие длилось 35 дней, при этом в отелях пара ночевала всего пять раз. За все это время они проехали 7300 километров и потратили около 4000 евро.
Ийя Тимми (55 лет) и Кальмер Тинт (58 лет) занимаются сдачей в аренду мест на стоянке для автодомов и размещением в кемпингах на территории Таэваскода. Несколько лет назад к ним приехала 78-летняя австрийка. „Ездила одна в небольшом автодоме, к тому времени она уже два месяца путешествовала“, - вспоминает Ийя. Глядя на эту активную старушку, Ийя поняла: возраст не помеха для путешествий по Европе на машине.
Через какое-то время на одной из финских туристических ярмарок они встретили еще парочку путешествующих в одиночку на автодомах мужчин за 80 лет. „Возраст ничего не определяет, если вы осмелитесь водить машину“, — говорит Кальмер.
Ийя и Кальмер так сильно вдохновились этими людьми, что решили сами отправиться в путешествие на машине. В итоге им очень понравилось, и вот уже пять лет они каждую осень на месяц уезжают из Пылва куда-нибудь на юг Европы. В прошлом году супруги побывали в Италии.
До Италии они ехали четыре дня, остановки делали в Литве, Польше, Чехии, Германии и Австрии. Однако за все 33 дня путешествия в отелях ночевали всего пять раз.