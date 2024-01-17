Самая посещаемая достопримечательность греческого острова находится под угрозой исчезновения

Если пройти в Instagram по хэштегу Zante или Zakynthos (Закинф), то почти половина снимков этого греческого острова будет посвящена песчаной бухте, на берегу которой находятся обломки старого корабля.

Пляж Навайо и его 43-летний затонувший корабль - одна из самых посещаемых и фотографируемых достопримечательностей острова, куда туристические компании организуют специальные экскурсии.

Однако недавние посты в Instagram показывают, насколько сильно разрушилось судно за последнее десятилетие.

Теперь на состояние корабля обратили внимание власти, опасаясь, что его обломки может полностью смыть, а вместе с ней и большую часть доходов острова от туризма.

Можно ли ещё посетить пляж с затонувшим кораблём?

Пляж Навайо, часто именуемый Пляжем кораблекрушений или Бухтой контрабандистов, знаменит тем, что здесь в 1980 году село на мель судно MV Panagiotis.

Его легендарное появление здесь дополняют слухи о том, что корабль перевозил контрабанду и был брошен командой во время сильного шторма, чтобы спастись от преследующих его сил ВМФ.

Окруженная белоснежным песком и впечатляющими известняковыми скалами, бухта является одним из самых посещаемых и фотографируемых мест на острове.

В 2018 году пляж был ненадолго закрыт, купание и стоянка лодок были запрещены после обрушения части скалы над бухтой.

В сентябре 2022 года произошел еще один оползень, вызванный землетрясением магнитудой 5,4 между Кефалинией и Закинфом. С тех пор доступ на пляж снова запрещен, за исключением лодок, приближающихся с воды.

Знаменитый корабль на Закинфе находится под угрозой разрушения

Хрупкие скалы, окаймляющие бухту, - не единственная опасность для затонувшего корабля.

Недавняя непогода привела к тому, что от шхуны откололись куски, сообщает местная пресса.

Сравнительные фотографии показывают, как разрушается затонувшее судно на протяжении многих лет.