Новости
17.01.2024, 08:29

Самая посещаемая достопримечательность греческого острова находится под угрозой исчезновения

 
ФОТО: Sven Hansche | Shutterstock, Sven Hansche

Затонувший 43 года назад корабль - одна из самых посещаемых и фотографируемых достопримечательностей острова Закинф - может скоро исчезнуть, пишет Euronews.

Если пройти в Instagram по хэштегу Zante или Zakynthos (Закинф), то почти половина снимков этого греческого острова будет посвящена песчаной бухте, на берегу которой находятся обломки старого корабля.

Пляж Навайо и его 43-летний затонувший корабль - одна из самых посещаемых и фотографируемых достопримечательностей острова, куда туристические компании организуют специальные экскурсии.

Однако недавние посты в Instagram показывают, насколько сильно разрушилось судно за последнее десятилетие.

Теперь на состояние корабля обратили внимание власти, опасаясь, что его обломки может полностью смыть, а вместе с ней и большую часть доходов острова от туризма.

Можно ли ещё посетить пляж с затонувшим кораблём?

Пляж Навайо, часто именуемый Пляжем кораблекрушений или Бухтой контрабандистов, знаменит тем, что здесь в 1980 году село на мель судно MV Panagiotis.

Его легендарное появление здесь дополняют слухи о том, что корабль перевозил контрабанду и был брошен командой во время сильного шторма, чтобы спастись от преследующих его сил ВМФ.

Окруженная белоснежным песком и впечатляющими известняковыми скалами, бухта является одним из самых посещаемых и фотографируемых мест на острове.

В 2018 году пляж был ненадолго закрыт, купание и стоянка лодок были запрещены после обрушения части скалы над бухтой.

В сентябре 2022 года произошел еще один оползень, вызванный землетрясением магнитудой 5,4 между Кефалинией и Закинфом. С тех пор доступ на пляж снова запрещен, за исключением лодок, приближающихся с воды.

Знаменитый корабль на Закинфе находится под угрозой разрушения

Хрупкие скалы, окаймляющие бухту, - не единственная опасность для затонувшего корабля.

Недавняя непогода привела к тому, что от шхуны откололись куски, сообщает местная пресса.

Сравнительные фотографии показывают, как разрушается затонувшее судно на протяжении многих лет.

Жители и туристические операторы призвали власти немедленно принять меры по защите судна, ссылаясь на его важность для доходов острова. Некоторые даже вызвались самостоятельно заняться охраной затонувшего корабля и взять на себя расходы.

Мэр Закинфа Гиоргос Стасинопулос и член парламента Дионисис Ахтипис призвали Министерство туризма и Министерство экономики и финансов Греции принять меры по защите объекта. Муниципалитет Закинфа хочет взять на себя восстановительные работы на затонувшем корабле.

Это включает в себя контроль за техническим обслуживанием, безопасностью и разграничением общественных зон доступа и смотровых площадок.

Мэр также предлагает установить систему контролируемого входа с электронным способом оплаты.

На момент написания статьи эти предложения еще не были официально приняты, но местные власти призывают принять оперативные меры, пока популярная туристическая достопримечательность не исчезла совсем.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии