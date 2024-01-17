Северная Корея вновь открывает границы для иностранных туристов. Первыми начнут принимать россиян

Как сообщает ТАСС, первая туристическая группа из России отправится на горнолыжный отдых в Северную Корею в феврале 2024 года в рамках сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. На сайте турфирмы "Восток Интур" написано, что тур стартует 9 февраля и продлится пять дней. Стоимость поездки - 750 долларов на человека.

Точное число туристов в группе не указано. Известно, что начнется программа с посещения Пхеньяна, где гостям проведут экскурсию по всем знаковым местам и познакомят с мемориальными комплексами. Затем туристы отправятся к перевалу Масик (Масикрён) на восточном побережье Северной Кореи, где расположен самый современный горнолыжный курорт страны.

"На перевале Масик вы попадете в настоящий рай для любителей зимних видов спорта!“ — гласит реклама турфирмы. „Здесь вы найдете трассы разной сложности, которые придутся по душе как опытным, так и начинающим лыжникам“.

Отмечается, что запуск туров из России в Северную Корею стал возможен благодаря договоренностям губернатора российского Приморья Олега Кожемяко с властями КНДР. В декабре прошлого года Кожемяко посетил Пхеньян, где обсудил с местными властями вопросы укрепления экономических связей. Перед поездкой он сообщил российским СМИ, что планирует обсудить сотрудничество в сфере туризма, сельского хозяйства и торговли.

Страна ждет китайских туристов

Северная Корея ослабляет ограничения, введенные во время пандемии коронавируса, чтобы оживить свою экономику, ослабленную постоянными международными санкциями. В августе разведывательная служба Южной Кореи объявила, что экономика Северной Кореи сокращалась каждый год с 2020 по 2022 год, при этом ВВП в прошлом году был на 12% ниже, чем в 2016 году.

По сообщению нескольких источников, особую надежду возлагают на возобновление туристических поездок из Китая. До пандемии китайцы составляли около 90% всех иностранных туристов, посещавших Северную Корею.