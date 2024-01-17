Северная Корея вновь открывает границы для иностранных туристов. Первыми начнут принимать россиян(6)
Северная Корея полностью закрыла границы в январе 2020 года. Теперь же, спустя четыре года, одна из самых закрытых стран мира вновь начнет принимать иностранных туристов.
Как сообщает ТАСС, первая туристическая группа из России отправится на горнолыжный отдых в Северную Корею в феврале 2024 года в рамках сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. На сайте турфирмы "Восток Интур" написано, что тур стартует 9 февраля и продлится пять дней. Стоимость поездки - 750 долларов на человека.
Точное число туристов в группе не указано. Известно, что начнется программа с посещения Пхеньяна, где гостям проведут экскурсию по всем знаковым местам и познакомят с мемориальными комплексами. Затем туристы отправятся к перевалу Масик (Масикрён) на восточном побережье Северной Кореи, где расположен самый современный горнолыжный курорт страны.
"На перевале Масик вы попадете в настоящий рай для любителей зимних видов спорта!“ — гласит реклама турфирмы. „Здесь вы найдете трассы разной сложности, которые придутся по душе как опытным, так и начинающим лыжникам“.
Отмечается, что запуск туров из России в Северную Корею стал возможен благодаря договоренностям губернатора российского Приморья Олега Кожемяко с властями КНДР. В декабре прошлого года Кожемяко посетил Пхеньян, где обсудил с местными властями вопросы укрепления экономических связей. Перед поездкой он сообщил российским СМИ, что планирует обсудить сотрудничество в сфере туризма, сельского хозяйства и торговли.
Страна ждет китайских туристов
Северная Корея ослабляет ограничения, введенные во время пандемии коронавируса, чтобы оживить свою экономику, ослабленную постоянными международными санкциями. В августе разведывательная служба Южной Кореи объявила, что экономика Северной Кореи сокращалась каждый год с 2020 по 2022 год, при этом ВВП в прошлом году был на 12% ниже, чем в 2016 году.
По сообщению нескольких источников, особую надежду возлагают на возобновление туристических поездок из Китая. До пандемии китайцы составляли около 90% всех иностранных туристов, посещавших Северную Корею.
В 2019 году Северную Корею посетило рекордное количество иностранных туристов - около 300 тысяч, на которых КНДР заработала от 90 до 150 миллионов долларов, подсчитали эксперты.