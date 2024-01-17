Ротенбург - немецкий город, где красиво, как в сказке

„Звезды сверкали как алмазы над старыми крышами сонных домов. Красиво, как в сказке. Я шел по кривым улочкам, на которых не было ни души. И тут я заметил свет в лавочке деревянных дел мастера по имени Джепетто…“, - так начинает свой рассказ тот самый сверчок, что поет за камином, в классическом мультфильме „Пиноккио“ 1940 года.

Старое фахверковое здание, которое послужило прообразом мастерской Джепетто для Уолта Диснея, находится в немецком городе Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber) в Баварии на небольшой площади Плёнляйн, где в наши дни туристы со всего мира делают фотографии, если не круглосуточно, то до глубокой ночи - не из-за мультфильма, просто место очень живописное и запоминающееся. Под острым углом около этого домика здесь сходятся две улочки, проходящие через проездные башни средневековой городской стены. Этот город прекрасно сохранил свою романтическую атмосферу - здесь, действительно, красиво, как в сказке.

Ротенбург-на-Таубере можно безо всяких сомнений назвать самым популярным среди туристов средневековым немецким городом. Это регулярно подтверждают результаты разных исследований и опросов. В традиционном рейтинге сотни топовых достопримечательностей Национального комитета Германии по туризму (DZT) за 2023 год он занял четвертое место - после двух крупных парков развлечений - в Русте (1) и Брюле (3), а также гамбургской Миниатюрной страны чудес (2), то есть стал первым городом в этом списке. При этом на тринадцатом месте в сотне достопримечательностей DZT оказался ротенбургский Музей средневекового уголовного права - первый музей в этом списке.

В прошлом году Ротенбург-на-Таубере также вошел в тройку самых фотогеничных малых городов Германии по частоте упоминаний в Инстаграме. Здешние красоты по достоинству оценили еще художники эпохи немецкого романтизма, позже - также европейские экспрессионисты, в частности, Василий Кандинский.