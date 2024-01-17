Полезно знать: какая страховка пригодится при аренде автомобиля во время путешествия?

По словам Альвер Кивирюута, руководителя отдела страховых продуктов LHV Kindlustus, наиболее распространенными случаями при аренде автомобилей в контексте страхования путешествий являются именно ситуации с собственной ответственностью. „Очень часто приходится иметь дело с царапинами и вмятинами, которые автомобиль получил на парковке или на узкой улице. Частыми проблемами также являются повреждение шин или дисков и лобовых стекол“, — рассказал Кивирюут.

Хотя у прокатных автомобилей за границей, как правило, уже имеется дорожная страховка, страхование каско зачастую приходится приобретать дополнительно – при аренде автомобиля обычное страхование чаще всего подразумевает ограниченную защиту и большую сумму собственной ответственности. По этой причине прокатные компании часто предлагают дополнительную страховку от всех рисков — она защищает при несчастных случаях и кражах, а также покрывает повреждения шин, дисков и стекол.

Прежде чем оформить каско для арендованного автомобиля, следует убедиться, что аналогичная защита уже не включена в страховой договор на ваше собственное транспортное средство. „Некоторые пакеты каско включают в себя пункт относительно арендованного автомобиля. Это означает, что если вы застраховали свое транспортное средство, то имеющаяся страховка распространяется и на арендованный автомобиль, поэтому, если вы отправились в путешествие и арендовали там автомобиль, то он защищен так же, как и ваше личное авто, которое ждет вас дома. Однако стоит перепроверить наличие пункта о защите арендованного автомобиля в вашем договоре каско – например, в случае каско LHV такой пункт есть только в одном конкретном пакете“, – сказал Кивирюут.