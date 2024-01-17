Полезно знать: какая страховка пригодится при аренде автомобиля во время путешествия?
Аренда автомобиля во время путешествия дает большую свободу и дополнительную возможность получше узнать страну, в которую вы приехали. При этом вождение непривычного автомобиля в чужой стране может стать стрессовым фактором – а что, если вы попадете в аварию, и окажетесь в ситуации, когда ущерб вам придется компенсировать из собственного кармана? Что можно сделать для того, чтобы уберечь себя от серьезных хлопот?
По словам Альвер Кивирюута, руководителя отдела страховых продуктов LHV Kindlustus, наиболее распространенными случаями при аренде автомобилей в контексте страхования путешествий являются именно ситуации с собственной ответственностью. „Очень часто приходится иметь дело с царапинами и вмятинами, которые автомобиль получил на парковке или на узкой улице. Частыми проблемами также являются повреждение шин или дисков и лобовых стекол“, — рассказал Кивирюут.
Хотя у прокатных автомобилей за границей, как правило, уже имеется дорожная страховка, страхование каско зачастую приходится приобретать дополнительно – при аренде автомобиля обычное страхование чаще всего подразумевает ограниченную защиту и большую сумму собственной ответственности. По этой причине прокатные компании часто предлагают дополнительную страховку от всех рисков — она защищает при несчастных случаях и кражах, а также покрывает повреждения шин, дисков и стекол.
Прежде чем оформить каско для арендованного автомобиля, следует убедиться, что аналогичная защита уже не включена в страховой договор на ваше собственное транспортное средство. „Некоторые пакеты каско включают в себя пункт относительно арендованного автомобиля. Это означает, что если вы застраховали свое транспортное средство, то имеющаяся страховка распространяется и на арендованный автомобиль, поэтому, если вы отправились в путешествие и арендовали там автомобиль, то он защищен так же, как и ваше личное авто, которое ждет вас дома. Однако стоит перепроверить наличие пункта о защите арендованного автомобиля в вашем договоре каско – например, в случае каско LHV такой пункт есть только в одном конкретном пакете“, – сказал Кивирюут.
Если для арендованного автомобиля все же потребуется оформить отдельный договор каско, то стоит тщательно ознакомиться с предлагаемыми пакетами – особое внимание следует уделить размеру собственной ответственности и объемам компенсаций, чтобы в случае ущерба вам не пришлось столкнуться с дополнительными расходами в добавление к собственной ответственности. „Оформляя каско в чужой стране, попросите объяснить вам, как именно следует действовать в случае ДТП, для того, чтобы правильно зафиксировать ущерб - в разных странах эта процедура может различаться“, - добавил Кивирюут. Однако независимо от страны действует принцип, согласно которому документирование страхового случая всегда должно производиться при участии арендодателя транспортного средства.
При выборе автомобиля на прокат в первую очередь стоит обратиться к более крупным компаниям, у которых есть представительства во многих странах Европы. „У них
высокое качество обслуживания клиентов, и в случае возникновения проблем они реагируют быстро. Однако в любом случае стоит внимательно изучить договоры аренды и страхования автомобиля. Обязательно сфотографируйте транспортное средство перед началом поездки и после ее окончания, чтобы не столкнуться с претензиями задним числом — нам доводилось иметь дело со случаями, когда у людей с кредитных карт безосновательно списывали средства. Если состояние автомобиля было зафиксировано до и после окончания аренды, то такие ситуации оспорить проще“, — сказал Кивирюут.
Также стоит задуматься и страховании путешествия и включить в него пункт о страховании собственной ответственности при аренде автомобиля. В таком случае, если в результате непредвиденного события арендованному автомобилю будет нанесен ущерб, то страховка путешествия компенсирует сумму собственной ответственности, действующую для каско. Также стоит убедиться, что ваш багаж застрахован на достаточную сумму – страхование багажа в рамках страхования путешествий распространяется на все личные вещи, которые вы берете с собой в поездку, в том числе и на вещи в арендованном автомобиле. Поскольку кражи из арендованных автомобилей к сожалению не редки, старайтесь не оставлять личные вещи на виду в машине, это снизит ваши риски.