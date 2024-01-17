17.01.2024, 17:52
Из-за непогоды отменены рейсы из Франкфурта в Таллинн и обратно
ФОТО: | Delfi Meedia
Из-за ледяных дождей и сильных снегопадов на западе и юге Германии в среду, 17 января, отменены сотни рейсов, в том числе и в Таллинн.
Как сообщили Rus.ERR в Таллиннском аэропорту, аннулированы рейсы из Франкфурта, которые должны прибывать в столицу Эстонии в 17:10 и 23:55.
Также отменены рейсы из Таллинна во Франкфурт в 18:05 и утром 18 января в 6:35.
Как сообщалось ранее, в ожидании резкого ухудшения погоды с ледяным дождем и сильными снегопадами на западе и юге Германии аэропорты Франкфурта-на-Майне и Мюнхена отменили сотни рейсов. Во Франкфурте было аннулировано 570 из 1047 запланированных вылетов, а в Мюнхене - 250 из 650 рейсов.
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