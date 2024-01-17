Из-за непогоды отменены рейсы из Франкфурта в Таллинн и обратно

Как сообщили Rus.ERR в Таллиннском аэропорту, аннулированы рейсы из Франкфурта, которые должны прибывать в столицу Эстонии в 17:10 и 23:55.

Также отменены рейсы из Таллинна во Франкфурт в 18:05 и утром 18 января в 6:35.

Как сообщалось ранее, в ожидании резкого ухудшения погоды с ледяным дождем и сильными снегопадами на западе и юге Германии аэропорты Франкфурта-на-Майне и Мюнхена отменили сотни рейсов. Во Франкфурте было аннулировано 570 из 1047 запланированных вылетов, а в Мюнхене - 250 из 650 рейсов.

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