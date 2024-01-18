3D-ФОТО | Смотровая площадка в Палдиски могла рухнуть в любую минуту: об угрозе обрушения предупреждали уже давно

Весной 2023 года компания 3Di изготовила точную модель смотровой площадки на основе детальных фото и видео, сделанных с помощью дрона. „Благодаря модели очень хорошо видны окрестности, как всё пространство под площадкой уже было подмыто и только ждало момента, чтобы рухнуть“, — рассказал изданию Maaleht руководитель компании Вайко Веэлейд.