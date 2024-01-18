18.01.2024, 07:00
3D-ФОТО | Смотровая площадка в Палдиски могла рухнуть в любую минуту: об угрозе обрушения предупреждали уже давно(4)
На днях в Палдиски обрушилась любимая многими туристами смотровая площадка, которая была расположена на краю 25-метрового обрыва. Об опасности обрушения предупреждали уже много лет.
Весной 2023 года компания 3Di изготовила точную модель смотровой площадки на основе детальных фото и видео, сделанных с помощью дрона. „Благодаря модели очень хорошо видны окрестности, как всё пространство под площадкой уже было подмыто и только ждало момента, чтобы рухнуть“, — рассказал изданию Maaleht руководитель компании Вайко Веэлейд.