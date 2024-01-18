В Европе выбрали самое приоритетное направление для путешествий в 2024 году

ECTAA вместе с Министерством туризма Болгарии в ближайшие месяцы запустят кампанию для продвижения страны. В то же время в регионе начнут проводить ивенты для профессионалов из сферы туризма, пишет портал 34travel.me.

Все для того, чтобы доказать, что Болгария – интересное и перспективное направление, на которое стоит обратить внимание. Особенно с тех пор, как страну официально включили в Шенгенскую зону (хоть и частично).

C туристической точки зрения Болгария - это прекрасное место для отдыха: прекрасные пляжи, святые места и целебные источники, удивительные сплетения архитектурных стилей и памятники старины, чудесная природа, горнолыжные курорты и чистый воздух эко-маршрутов, а главное — все рядом, все компактно. Размеры страны позволяют за одну поездку охватить сразу несколько регионов и набраться впечатлений ровно до следующего заезда в этот гостеприимный край.