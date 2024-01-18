Смертельное селфи: стоит ли запретить их в популярных туристических местах?

Повальное увлечение селфи стало более смертоносным, чем нападения акул. Исследование, опубликованное в Journal of Travel Medicine в 2022 году, выявило 379 смертей, связанных с селфи, пишет Euronews.

За предыдущие 13 лет 140 туристов сделали свой последний снимок перед гибелью. При этом только 90 летальных исходов за тот же период времени связаны с нападением акул.

Только в прошлом месяце в Венеции (Италия) опрокинулась гондола, когда группа туристов решила сделать совместное селфи. Перед происшествием гондольер попросил туристов не двигаться во время сложного маневра под низким мостом. К счастью, тогда никто не пострадал.

Погоня за удачным селфи для соцсетей порой вынуждает путешественников идти на риск, что приводит к трагическим инцидентам, среди которых падения с обрывов, автоаварии, инциденты с дикими животными и непредвиденные утопления.

Но меры принимаются: туристам теперь грозят крупные штрафы и тюремные сроки за опасное, разрушительное и деструктивное занятие - селфи.

В декабре 24-летняя женщина трагически погибла, пытаясь сделать селфи на краю форта Прабалгад в Индии. Она упала с высоты 60 метров.

Во время „Тур де Франс“ 2023 года зритель, решивший сделать селфи с проезжающими мимо гонщиками, зацепил руль американского велосипедиста, что спровоцировало падение 20 участников соревнований.

В прошлом году в Портофино на севере Италии был введен временный запрет на селфи в некоторых районах города, чтобы предотвратить „блокирование“ фотографирующимися улиц и скопление больших групп туристов на пирсе.

Рискнуть жизнью ради идеального снимка

Создание идеального снимка для социальных сетей часто приводит к рискованному поведению, вызванному желанием выделиться. Подстегиваемые желанием получить лайки и славу, пользователи соцсетей продолжают делать опасные селфи. Стремление сделать потрясающий снимок приводит к тому, что люди игнорируют предупреждения об опасности или отправляются в небезопасные места.