Эстонские автобусные компании намерены сохранить линии, связывающие Таллинн с Петербургом

„С 1 февраля оставим в работе пока три рейса. С одной стороны, автобус довезет пассажиров до погранпункта, люди перейдут границу пешком, и, с другой стороны, другой автобус продолжит поездку. У нас на маршруте Таллинн-Петербург останется такое вынужденное соединение, сокращенное на 50%“, – сказал член правления Lux Express Eesti Ингмар Роос.

Такой же схемы намерены придерживаться и другие автобусные компании, работающие на этой линии. Пассажирам будет отведено два часа на пересечение границы пешком, чтобы сесть в ожидающий их автобус партнерских перевозчиков в России.

„Графики сделаны так, что автобусы из Петербурга и Таллинна отправляются практически одновременно друг другу на встречу, поэтому сразу после перехода границы пассажиры будут видеть встречающие автобусы и садиться в них. Если задержка общая из-за очереди на границе, автобус будет ожидать больше двух часов. Если же по какой-то причине произошла задержка пассажира, например, проблемы с документами, то в этом случае мы не ждем. Ждем положенные два часа и едем“, – сказал руководитель Baltic Shuttle Игорь Пащук.