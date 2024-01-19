Tourest становится „зеленым“: что интересного предложит выставка посетителям

„Хотя Tourest в этом году будет значительно масштабнее, чем в прошлом году, для нас важно, чтобы он был максимально экологически чистым. Мы предлагаем участникам несколько специальных решений и делимся советами, как, например, повторно использовать прошлогодние стенды и материалы“, — сказала организатор ярмарки, генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик.

Помимо туристических направлений, важной частью выставки станут различные вкусовые впечатления, которые познакомят с самыми отдаленными уголками мира, а также с местными маршрутами. Одним из самых больших изменений в выставочном зале „Elamused ja maitsed“ („Впечатления и вкусы“) является использование многоразовой посуды, которую торговцы могут организовать либо с помощью собственных инновационных идей, либо, при желании, воспользовавшись услугой аренды многоразовой упаковки Ringo.

По словам Лаури Приймяги, шеф-повара таверны „Колу“, расположенной в Эстонском музее под открытым небом и участвующего в выставке, на Tourest, они решили использовать услуги Ringo, поскольку предыдущее сотрудничество было очень положительным. „Мы пользовались услугами Ringo в музее, например, на праздновании летнего солнцестояния и других крупных мероприятиях, и остались очень довольны простотой использования и предлагаемыми услугами. Ассортимент многоразовой посуды с годами расширился, и в основном у них есть вся посуда, отвечающая необходимым требованиям“, — добавил Приймяги.