Tourest становится „зеленым“: что интересного предложит выставка посетителям
Экологичность путешествий зависит от сделанного перед поездкой выбора, и туристическая выставка Tourest, которая пройдет 8–10 февраля, предлагает посетителям ряд экологически чистых решений и приглашает участников к повторному использованию.
„Хотя Tourest в этом году будет значительно масштабнее, чем в прошлом году, для нас важно, чтобы он был максимально экологически чистым. Мы предлагаем участникам несколько специальных решений и делимся советами, как, например, повторно использовать прошлогодние стенды и материалы“, — сказала организатор ярмарки, генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик.
Помимо туристических направлений, важной частью выставки станут различные вкусовые впечатления, которые познакомят с самыми отдаленными уголками мира, а также с местными маршрутами. Одним из самых больших изменений в выставочном зале „Elamused ja maitsed“ („Впечатления и вкусы“) является использование многоразовой посуды, которую торговцы могут организовать либо с помощью собственных инновационных идей, либо, при желании, воспользовавшись услугой аренды многоразовой упаковки Ringo.
По словам Лаури Приймяги, шеф-повара таверны „Колу“, расположенной в Эстонском музее под открытым небом и участвующего в выставке, на Tourest, они решили использовать услуги Ringo, поскольку предыдущее сотрудничество было очень положительным. „Мы пользовались услугами Ringo в музее, например, на праздновании летнего солнцестояния и других крупных мероприятиях, и остались очень довольны простотой использования и предлагаемыми услугами. Ассортимент многоразовой посуды с годами расширился, и в основном у них есть вся посуда, отвечающая необходимым требованиям“, — добавил Приймяги.
Изменение организации работы выставочного зала „Впечатления и вкусы“ существенно снизит образование отходов, но при возникновении неизбежных отходов будет уделяться внимание их тщательной сортировке. „В этом году мусор, образующийся на выставке, будет рассортирован на шесть разных типов, чтобы как можно больше его можно было повторно переработать. Мы также сокращаем использование бумажных материалов, то есть выпускаем меньшее количество ярмарочных каталогов и поощряем участников использовать цифровые решения вместо традиционных бумажных носителей“, — пояснила организатор Халлик.
Программа Таллиннской мэрии Prügihunt, в игровой форме объясняющая важность экологического сознания, познакомит младших членов семьи с охраной окружающей среды и раздельным сбором мусора.
Город Таллинн внесет свой вклад и в виде более экологичного общественного транспорта, предлагая участникам Tourest и волонтерам выставки возможность бесплатно передвигаться на городском общественном транспорте в период проведения ярмарки. Право на бесплатный проезд включено в карту участника, а сама карта может быть и цифровой.
Туристическая ярмарка Tourest, которая пройдет в Эстонском выставочном центре Eesti Näitused в Таллинне в этом году с 8 по 10 февраля, является крупнейшей в истории и охватывает более 10 000 квадратных метров выставочной площади. Ярмарка знакомит посетителей как со знакомыми, так и с совершенно новыми вариантами путешествий и впечатлениями по всему миру и Эстонии, помогает найти ответы на вопросы, связанные с путешествиями, а также предлагает множество идей и вдохновения для путешествий. Более подробную информацию о программе Tourest 2024, участниках и информации о билетах можно найти на сайте tourest.ee. Все любители путешествий в возрасте до 15 лет (включительно) могут посетить выставку бесплатно.
Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) – это добровольное объединение работодателей, занимающихся туризмом, объединяющее 78 членов. Основными членами Союза являются эстонские туристические агентства и туроператоры, ассоциированными членами являются транспортные компании, туристические организации, учебные заведения, гостиницы, страховые компании, поставщики услуг по поддержке туризма, государственные и муниципальные учреждения и иностранные туристические организации. ETFL является членом ECTAA, общеевропейской головной организации ассоциаций туристических компаний.