Греция начала взимать с туристов климатический налог

Новая система уплаты налога установлена как сезонная и будет применяться только в высокий сезон — с марта по октябрь. Ставка налога зависит от уровня отеля, и составляет в среднем от 1 до 4 евро (от 96 до 384 рублей) за ночь. Проживающие в апартаментах и одно- или двухзвездочных отелях туристы заплатят 1,50 евро, в трехзвездочных — 3 евро. Проживание в четырехзвездочном отеле обойдется уже в дополнительные 7 евро, а налог для пятизвездочных отелей составит 10 евро.

Климатический налог будет распространяться и на краткосрочную аренду, забронированную через онлайн-платформы. По сути, он заменит в высокий сезон круглогодичный гостиничный налог. Правительство Греции ожидает, что новый налог в 2024 году принесет дополнительный доход в размере до 300 млн евро. Эти средства должны направить на поддержку усилий „по восстановлению и повышению устойчивости к изменению климата“, пишет SchengenVisaInfo.com.

Напомним, в сентябре 2023 года в Греции произошло наводнение, которое называют самым сильным в истории страны. Летом в стране бушевали лесные пожары. Несмотря на эти проблемы, туристический сектор Греции процветает: с января по октябрь 2023-го было зарегистрировано более 23 млн туристов, что больше, чем в 2022 году.