Таллиннский аэропорт предупреждает: сегодня в расписании рейсов могут быть изменения

„Утром из-за снегопада был отменен рейс в Кярдла, были еще некоторые задержки, но на данный момент снегопад не такой сильный, рейсы выполняются по расписанию. Для аэропорта безопасность является приоритетом номер один, а в зимний период это означает бесперебойную уборку снега и поддержание чистоты взлетно-посадочной полосы и платформ – для этого работа ведется 24/7“, – поясняет руководитель по связям с общественностью Таллиннского аэропорта Аэт Хярмаорг.

Она добавляет, что команда по техническому обслуживанию взлетно-посадочной полосы аэропорта делает все возможное, чтобы поддерживать территорию в чистоте, но сильный снегопад этим утром по-прежнему создает препятствия для посадки и взлета самолетов. „Окончательное решение о посадке всегда принимает капитан самолета в зависимости от погодных условий, типа самолета и опыта экипажа“, — говорит Хярмаорг.

Из-за обильного снегопада, который, по прогнозу, продлится до вечера, сегодня в расписании полетов могут произойти изменения. „Мы просим пассажиров следить за актуальной информацией о рейсах на сайте аэропорта“, — подчеркивает Хярмаорг.