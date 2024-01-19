На ETV+ выйдет новое кулинарное тревел-шоу

Когда мы говорим о том, какими гастрономическими традициями славится Эстония, и какие блюда можно назвать исконно эстонскими, то первое, что приходит в голову – это килька, мульгикапсад и кровяная колбаса. В действительности гастрономическая карта Эстонии богата и разнообразна, а каждый регион страны имеет свои уникальные и зачастую удивительные традиции в области кулинарии. Вот только знают об этом немногие.

Шеф-повара проекта вместе с местными гурманами покажут, что подают на стол в Ида-Вирумаа, Южной Эстонии, Сетомаа, на острове Кихну и в других уголках страны. Помимо всевозможной еды в ходе этого кулинарного путешествия телезрителей ожидают удивительные встречи, захватывающие дух виды и разные экстремальные приключения.

В десяти выпусках кулинарного шоу „Гастротревел по Эстонии“ наряду с другими деликатесами покажут приготовление тюленьего мяса и миноги. Телезрители побывают на праздновании настоящей сетуской свадьбы, длящейся три дня, и узнают, какие блюда подают в ресторанах класса люкс на эстонских мызах.

Среди участников телепроекта шеф-повара: Роман Защеринский (рестораны Moon и Kolm Sibulat), Павел Гурьянов (ресторан KOGU Resto ja Pagar), Дмитрий Фоменко (ресторан F.Burger), Дмитрий Федоров (ресторан Art Priori), Тимофей Монахов (ресторан Stenhus и ресторан SEASONS в Риге), Егор Порулев (рестораны HÜGGE Resto и Ciao Ragazzi) и Марко Сымер (ресторан HORISONT).

Смотрите „Гастротревел по Эстонии“ на ETV+ с 19 января по пятницам в 20:30.

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