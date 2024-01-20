Большинство турпутевок на следующую неделю раскуплено. Связано ли это с забастовкой учителей?

По словам представителя турфирмы Go Travel Кяди Пупарт, спрос на пакетные туры действительно увеличился. Она пояснила, что начало года всегда более активное в плане планирования и бронирования поездок. Клиенты интересуются горящими предложениями, а также бронируют поездки на летний период.

Наибольшим спросом пользуются пакетные туры в Египет, на Тенерифе и в Объединенные Арабские Эмираты. Как отметила Пупарт, популярны также поездки в страны Азии и другие отдаленные уголки нашей планеты.

Руководитель отдела маркетинга Novatours Олев Рийсберг рассказал, что, хоть и можно предположить, что забастовка учителей дает возможность немного отдохнуть и устроить себе небольшой отпуск, турпакеты на следующую неделю у них распроданы уже давно. На данный момент, по его словам, заметного потока запросов на ближайшую неделю не наблюдается.

Руководитель отдела продаж и маркетинга TEZ Tour Елена Гавронски также заявила, что забастовка учителей не оказала особого влияния на их продажи. Однако запросы на вылеты на следующей неделе все же есть.

По словам Гавронски, на данный момент все туры с вылетами во время забастовки учителей были распроданы несколько недель назад. Она добавила, что в зимний сезон жители Эстонии предпочитают в качестве основного места отдыха Египет.

Руководитель по маркетингу Estravel Катрин Ааслайд заявила, что, судя по количеству продаж туров в их компании, можно сказать, что забастовка учителей на данный момент не привела к значительному увеличению спроса. Интерес более вялый, чем в то же время в прошлом году, добавила она. Самыми популярными направлениями пакетных путешествий в этот период года являются Египет, Канарские острова и Таиланд.