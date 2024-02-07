RusDelfi в Дубае | Не только бутики и небоскребы! Как в Дубае насладиться красотами природы и не пропустить культурную программу
Дубай - это не только рестораны, бутики и возвышающиеся над головой небоскребы. Даже в этом оазисе из бетона и железа посреди пустыни вполне можно найти занятия, помимо лакшери-отдыха, например, узнать что-то новое или насладиться красотой природы.
Даже не верится, что современному облику Дубая всего 50 лет. Дубай до и после 1971 года просто не узнать: там, где когда-то были одни песчаные дюны и небольшие домики, выросли огромные устремляющиеся вверх небоскребы, поражающие своей замысловатой формой.
Этот город обожают модные блогеры и любители отдохнуть на славу — и вполне заслуженно. Но стоит отбросить стереотипы, ведь даже отдых в Дубае не должен ограничиваться заезженным маршрутом бассейн-ресторан-торговый центр. Вот несколько мест в этом мегаполисе, которые позволят узнать что-то новое об Эмиратах, насладиться красотами региона да и чего уж таить - сделать отличные фотографии.
Прошлое, настоящее и будущее Дубая
Если вы любите изучать культуру и историю страны, куда вы приезжаете на отдых, то в Дубае обязательно стоит заглянуть в исторический район Аль-Фахиди. Там можно увидеть, каким был Дубай до того, как его заполнили небоскребы, и как выглядели традиционные жилища людей, которые в будущем станут дубайцами. В Центре культурного сотрудничества шейха Мохаммеда туристам с удовольствием рассказывают о культурных обычаях, традициях и культуре эмиратцев, а также об их повседневной жизни в наше время.
Чтобы углубиться в историю самих Эмиратов, можно отправиться в Музей Этихад (Etihad Museum), где рассказывается о том, как семь шейхов когда-то сформировали ОАЭ - Объединенные Арабские Эмираты. Там есть все - от личных вещей самих шейхов до первых банкнот эмиратов и копии конституции страны.
Один из самых новых музеев Дубая - это Музей Будущего, который стоит посетить хотя бы из-за его великолепной архитектуры. Сверкающее на солнце здание в форме эллипса украшает резьба с арабской каллиграфией из стихов, написанных самим шейхом Дубая. Изнутри музей ничем не уступает по дизайну своему внешнему облику. В нем можно найти много интересных экспозиций, рассказывающих о том, как Дубай видит свое будущее и какие достижения и инновации планирует воплотить в реальность. Если первые два места рассчитаны больше на взрослую аудиторию, то от Музея Будущего придут в восторг, в первую очередь, дети - да и взрослым есть, что там посмотреть.
Одно из главных развлечений в Дубае - это подняться куда повыше, а вариантов в этом городе небоскребов хоть отбавляй, и посмотреть на город сверху. Колесо обозрения Айн Дубай, самое больше в мире, на данный момент, к сожалению, закрыто на ремонт - и когда откроется, неизвестно. Благо самое известное здание Дубая - Бурдж-Халифа - по-прежнему открыто для туристов.
Однако намного более интересный вид, по моему мнению, открывается с искусственного острова Палм-Джумейра. Рукотворный остров в форме пальмы весьма занятно рассматривать сверху, а оттуда открывается также хороший вид на небоскребы Дубая. Кстати интересный факт - все частные пляжи на острове-пальме пустуют, там практически нет людей. Даже обидно становится, что такой красотой никто не наслаждается.
Не только каменные джунгли
Самый приятный способ наслаждаться видами Дубая открывается из Aura Skypool - панорамного бассейна, расположенного выше всех других в мире. С 50-го этажа открывается изумительный вид на Палм-Джумейру, небоскребы Дубая и на Персидский залив. Параллельно можно плавать в подогретом бассейне или наслаждаться напитками на лежаках, однако главное развлечение туристов там - это, конечно же, различного рода фото и селфи. А что поделать, вид действительно невероятный!
Лучше всего прийти в бассейн Aura за пару часов до заката и остаться там до того момента, как сядет солнце. Тогда можно будет и рассмотреть Дубай при солнечном свете, и полюбоваться закатом над Персидским заливом, а потом уже и увидеть, виды ночного Дубая. Теплые краски заката в сочетании с бирюзовой водой бассейна выглядят просто великолепно - и это оставляет даже большее впечатление, чем вид на сам город.
В Дубае можно даже выехать на природу. Например, с Platinum Heritage. Но, конечно же, природа там отвечает региону - это пустыня. В ходе экскурсий в пустыню туристов вывозят за пределы каменных джунглей и на сафари-джипах доставляют на песчаные барханы. Правда, свободно передвигаться по пустыне нельзя - можно наткнуться на змею или скорпиона.
В пустыне можно насладиться закатом, при желании прокатиться на верблюде и узнать все о соколиной охоте (и посмотреть воочию, как охотятся эти великолепные птицы), а также посетить лагерь бедуинов, попробовать их еду и напитки. Самое интересное блюдо, которое предлагают туристам - верблюжатина. Если вам жалко есть мясо этого милого животного, то вот небольшой спойлер - на вкус ничего особенного. Когда же на улице полностью стемнеет, то в лагере выключается свет и можно понаблюдать за звездами на небе. В общем, романтика арабской ночи!
Дополнительный бонус полета в Дубай - это горы. Правда, посмотреть их можно не в самом Дубае, а по пути туда - из окна самолета. Сверху открывается захватывающий дух вид на горы! Поэтому во время полета стоит изредка просыпаться, чтобы насладиться видами из окна.
Полет занимает, в принципе, не так уж и много — всего 6 часов, а если учитывать время на перелет до Риги, то около 7. Временная разница между Таллинном и Дубаем составляет всего два часа, поэтому привыкать к новому часовому поясу не составит особого труда.
При этом осень, зима и ранняя весна — лучший сезон для отдыха в Дубае. В апреле температура уже переваливает за отметку 30, а в летние месяцы на солнце может достигать 50 градусов, что, согласитесь, не особо приятно.
К тому же, улететь в Дубай достаточно легко: для этого гражданам Эстонии не нужны визы, так как они могут посещать ОАЭ в туристических целях без визы сроком аж до 90 дней, а авиакомпания airBaltic совершает полеты из Риги и Вильнюса в Дубай два-три раза в неделю.