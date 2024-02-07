RusDelfi в Дубае | Не только бутики и небоскребы! Как в Дубае насладиться красотами природы и не пропустить культурную программу

Даже не верится, что современному облику Дубая всего 50 лет. Дубай до и после 1971 года просто не узнать: там, где когда-то были одни песчаные дюны и небольшие домики, выросли огромные устремляющиеся вверх небоскребы, поражающие своей замысловатой формой.

Этот город обожают модные блогеры и любители отдохнуть на славу — и вполне заслуженно. Но стоит отбросить стереотипы, ведь даже отдых в Дубае не должен ограничиваться заезженным маршрутом бассейн-ресторан-торговый центр. Вот несколько мест в этом мегаполисе, которые позволят узнать что-то новое об Эмиратах, насладиться красотами региона да и чего уж таить - сделать отличные фотографии.

Прошлое, настоящее и будущее Дубая

Если вы любите изучать культуру и историю страны, куда вы приезжаете на отдых, то в Дубае обязательно стоит заглянуть в исторический район Аль-Фахиди. Там можно увидеть, каким был Дубай до того, как его заполнили небоскребы, и как выглядели традиционные жилища людей, которые в будущем станут дубайцами. В Центре культурного сотрудничества шейха Мохаммеда туристам с удовольствием рассказывают о культурных обычаях, традициях и культуре эмиратцев, а также об их повседневной жизни в наше время.

Чтобы углубиться в историю самих Эмиратов, можно отправиться в Музей Этихад (Etihad Museum), где рассказывается о том, как семь шейхов когда-то сформировали ОАЭ - Объединенные Арабские Эмираты. Там есть все - от личных вещей самих шейхов до первых банкнот эмиратов и копии конституции страны.