Штрафы за селфи и запрет на полотенца: самые странные правила для туристов в Европе, которые были введены в 2023 году
Поскольку „путешествия в отместку“ – поездки, отмененные во время пандемии – по-прежнему вызывают резкий рост числа туристов, некоторые популярные направления в 2023 году приняли меры по борьбе с избыточным туризмом.
Некоторые меры казались очевидными: ограничение захода круизных судов в города, повышение туристических налогов и ограничение числа посетителей. Но другие правила попали в заголовки газет благодаря нестандартному мышлению властей и жителей.
Вот некоторые из самых странных правил борьбы с чрезмерным туризмом, которые были введены в прошлом году.
Никаких полотенец на пляжах Сардинии
Когда этим летом туристы толпами потянулись на знаменитые идеальные пляжи Сардинии, власти ввели целый ряд правил.
В частности, было ограничено количество посетителей и введены временные ограничения. А на пляже Пелоза на западном побережье ввели запрет на использование полотенец и обязали загорающих брать с собой коврики, которые задерживают меньше песка.
Знаменитый розовый пляж Сардинии Spiaggia Rosa оставался под запретом и в 2023 году. За хождение по нему взимался штраф в размере 500 евро, а за кражу песка – до 3 500 евро.
Штрафы в 36 000 евро за музыку на пляжах Португалии
В начале 2023 года посетителей пляжей в Португалии предупредили, что за слишком громкую музыку им грозят штрафы до 36 000 евро.
Портативные колонки, из которых на большой громкости звучат мелодии, беспокоящие местных жителей и туристов, были запрещены Национальным морским управлением страны (AMN).
Пляжный указ AMN также запретил играть в мяч вне специально отведенных мест, разбивать палатки вне кемпингов и разводить костры.
В Севилье запрещено носить нижнее белье на публике
В прошлом году испанский город Севилья объявил о борьбе с антиобщественным поведением на мальчишниках и девичникахв, приняв закон о запрете „непристойных действий“, совершаемых на публике. Власти ввели запрет на ношение нижнего белья в общественных местах и костюмов с сексистскими надписями.
Также был введен запрет на совершение или подстрекательство к актам „непристойного эксгибиционизма“.
Портофино штрафует туристов, делающих селфи
Портофино, небольшой приморский городок на итальянской Ривьере, стал горячей точкой для туристов, и местные жители начинают ощущать это.
Летом это означает наплыв туристов, которые позируют для селфи, перекрывая тропинки и дороги.
Чтобы бороться с этим, мэр Портофино в прошлом году ввел штраф за слишком долгое фотографирование в популярных местах. Каждому, кого поймают за слишком долгим стоянием на набережной с 10:30 утра до 6 вечера, грозит штраф в размере 270 евро.
Жители строят забор, чтобы помешать туристам делать селфи
Считается, что потрясающий пейзаж городка Хальштатт в австрийских горах вдохновил создателей диснеевского мультфильма Frozen. Ежегодно сюда съезжаются более миллиона туристов, и многие хотят сделать селфи со знаменитым видом. Жители городка так расстроились, что поставили забор, чтобы помешать посетителям делать снимки.
Позднее забор был убран из-за негативной реакции в социальных сетях, но была надежда, что он не позволит людям собираться в одном популярном месте для селфи и мешать жителям, создавая слишком много шума.
Фальшивые предупреждающие знаки на испанских пляжах
И наконец, один из самых странных случаев борьбы с туризмом на самом деле оказался фальшивым.
Активисты установили фальшивые предупреждающие знаки на пляжах Майорки, чтобы отпугнуть англоговорящих туристов. Некоторые плакаты предупреждали об „опасных медузах“, „падающих камнях“ или загрязненной сточными водами морской воде.
Другие сообщали, что пляж закрыт, и ставили под ним знак „купаться запрещено“, или предупреждали, что прогулка до него займет несколько часов, несмотря на то что до океана менее 100 метров.
Однако несколько небольших строчек текста на каталонском языке под ними показали местным жителям, что эти предупреждения не соответствуют действительности. Они объясняли, что „проблема не в камнепаде, а в массовом туризме“ или что „пляж открыт, за исключением иностранцев и медуз“.