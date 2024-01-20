Штрафы за селфи и запрет на полотенца: самые странные правила для туристов в Европе, которые были введены в 2023 году

Некоторые меры казались очевидными: ограничение захода круизных судов в города, повышение туристических налогов и ограничение числа посетителей. Но другие правила попали в заголовки газет благодаря нестандартному мышлению властей и жителей.

Вот некоторые из самых странных правил борьбы с чрезмерным туризмом, которые были введены в прошлом году.

Никаких полотенец на пляжах Сардинии

Когда этим летом туристы толпами потянулись на знаменитые идеальные пляжи Сардинии, власти ввели целый ряд правил.

В частности, было ограничено количество посетителей и введены временные ограничения. А на пляже Пелоза на западном побережье ввели запрет на использование полотенец и обязали загорающих брать с собой коврики, которые задерживают меньше песка.

Знаменитый розовый пляж Сардинии Spiaggia Rosa оставался под запретом и в 2023 году. За хождение по нему взимался штраф в размере 500 евро, а за кражу песка – до 3 500 евро.

Штрафы в 36 000 евро за музыку на пляжах Португалии

В начале 2023 года посетителей пляжей в Португалии предупредили, что за слишком громкую музыку им грозят штрафы до 36 000 евро.

Портативные колонки, из которых на большой громкости звучат мелодии, беспокоящие местных жителей и туристов, были запрещены Национальным морским управлением страны (AMN).

Пляжный указ AMN также запретил играть в мяч вне специально отведенных мест, разбивать палатки вне кемпингов и разводить костры.

В Севилье запрещено носить нижнее белье на публике

В прошлом году испанский город Севилья объявил о борьбе с антиобщественным поведением на мальчишниках и девичникахв, приняв закон о запрете „непристойных действий“, совершаемых на публике. Власти ввели запрет на ношение нижнего белья в общественных местах и костюмов с сексистскими надписями.

Также был введен запрет на совершение или подстрекательство к актам „непристойного эксгибиционизма“.

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