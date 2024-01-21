Названы самые дешевые и дорогие города для путешествий в 2024 году

При составлении рейтинга специалисты компании учитывали следующие критерии: количество и стоимость прямых перелетов из разных стран, доступность транспорта, цены на жилье, еду, достопримечательности и другое, пишет портал 34travel.me.
Самыми дешевыми городами оказались:
1. Нью-Дели (Индия)
2. Ханой (Вьетнам)
3. Каир (Египет)
4. Стамбул (Турция)
5. Хургада (Египет)
6. Бали (Индонезия)
7. Бангкок (Таиланда)
8. Марракеш (Марокко)
9. Пхукет (Таиланд)
10. Рио-де-Жанейро (Бразилия)
11. Мадрид (Испания)
12. Санто-Доминго (Доминиканская Республика)
13. Доха (Катар)
14. Барселона (Испания)
15. Канкун (Мексика)
Самыми дорогими:
1. Флоренция (Италия)
2. Белфаст (Великобритания)
3. Сидней (Австралия)
4. Нью-Йорк (США)
5. Лондон (Великобритания)
За доступными развлечениями и достопримечательностями рекомендуют ехать в Каир, Хургаду и Ханой. Раскошелиться придется в Стамбуле, Рио-де-Жанейро и на Пхукете.