Названы самые дешевые и дорогие города для путешествий в 2024 году

При составлении рейтинга специалисты компании учитывали следующие критерии: количество и стоимость прямых перелетов из разных стран, доступность транспорта, цены на жилье, еду, достопримечательности и другое, пишет портал 34travel.me .

За доступными развлечениями и достопримечательностями рекомендуют ехать в Каир, Хургаду и Ханой. Раскошелиться придется в Стамбуле, Рио-де-Жанейро и на Пхукете.