ФОТО | Очищение огнем: в Испании прошел ежегодный захватывающий обряд с лошадьми
17 января католический мир отпраздновал День Святого Антония (или, как его чаще называют по-испански, Антонио Абада) — покровителя домашних животных. Накануне праздника в небольшую испанскую деревню Сан-Бартоломе-де-Пинарес съехались десятки всадников для участия в традиционном обряде „Лас-Луминариас“ (Las Luminarias).
Ежегодно в день Святого Антония на главной улице Сан-Бартоломе-де-Пинарес разводят костры, через которые всадники прыгают на своих верных скакунах. Традиция скакать через костер основана на поверье, что огонь обладает очищающей от всего плохого силой, пишет Zerkalo.
Согласно преданию, много веков назад в Сан-Бартоломе-де-Пинарес бушевала страшная болезнь, подкосившая почти всех лошадей, и с тех пор жители проводят такой обряд в надежде, что огонь и Святой Антоний защитят их скакунов на год вперед от всех напастей. Посмотрите, как в этот раз прошел древний обряд очищения скакунов огнем в Испании.