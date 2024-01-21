ФОТО | Очищение огнем: в Испании прошел ежегодный захватывающий обряд с лошадьми

Ежегодно в день Святого Антония на главной улице Сан-Бартоломе-де-Пинарес разводят костры, через которые всадники прыгают на своих верных скакунах. Традиция скакать через костер основана на поверье, что огонь обладает очищающей от всего плохого силой, пишет Zerkalo .

Согласно преданию, много веков назад в Сан-Бартоломе-де-Пинарес бушевала страшная болезнь, подкосившая почти всех лошадей, и с тех пор жители проводят такой обряд в надежде, что огонь и Святой Антоний защитят их скакунов на год вперед от всех напастей. Посмотрите, как в этот раз прошел древний обряд очищения скакунов огнем в Испании.