Крупнейшая автобусная компания Европы хочет открыть новые рейсы из Нарвы в аэропорт Риги

Предполагается, что поездки в Ригу и обратно будут проходить два раза в день, в Вильнюс — один раз в день. Поездка между Нарвой и Ригой займет семь часов, между Нарвой и Вильнюсом - чуть более 11 часов.

Как рассказала руководитель по развитию бизнеса FlixBus в Польше и странах Балтии Ангелина Костюкова, в их компании верят в необходимость открытия дополнительных междугородних маршрутов. Поэтому они подали ходатайство в Департамент транспорта Эстонии для получения разрешения на открытие новых линий. „Мы надеемся, что просьба об открытии линий будет одобрена, и в течение этого года мы сможем открыть дешевые и экологичные рейсы Нарва-Рига и Нарва-Вильнюс“, - сказала она.

По словам Костюковой, компания хочет предложить жителям Эстонии доступные, экологичные и комфортные поездки. „Более широкая цель открытия новых линий — создать плотную сеть: хорошее сообщение между крупными городами Эстонии, Латвии и Литвы, соединяющее их с нашими узлами - Варшавой и Берлином - и, таким образом, с обширной сетью всей Европы,“ - объяснила она.

Конкуренции не боятся

В июле 2023 года FlixBus открыл новый маршрут из Эстонии в Финляндию. „Зеленая линия через Балтику теперь простирается от Варшавы до финской Ваасы, включает в себя поездку на пароме из Таллинна в Хельсинки и, при желании, продолжается до таких городов, как Сало, Турку, Райсио, Раума, Нярпес и Вааса“, - рассказала Костюкова.

По ее словам, компания видит, что за последние годы спрос жителей Эстонии на междугородние автобусные поездки значительно вырос.

На данный момент рейсы из Нарвы в Ригу дважды в день осуществляет Lux Express. Руководитель компании Ингмар Роос прокомментировал, что план FlixBus расширить свою маршрутную сеть никак не поменяет их планов. „Lux Express продолжит предлагать лучшее качество и сервис на маршруте Нарва-Рига-Нарва без каких-либо изменений“, - сказал он.