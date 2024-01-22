В постели Ильича. Как живет рижский музей Ленина

За зеленой дверью скрывается небольшой отель. На карте Google, а также на сервисе Booking он так и называется — Ļeņina apartamenti. В комнате номер 5 действительно сохранился музей Владимира Ленина. В гостинице пять номеров — три двухместных (твин, дабл и бюджетный дабл), трехместный и пентхаус. Завтраков нет. Но есть небольшая кухонька, оснащенная всем необходимым. Забронировать номер можно, как и в любой другой гостинице — через интернет. Цены доступные — в Риге полно отелей подороже. Здесь автор по заданию редакции провел ночь в надежде встретить призрак вождя мирового пролетариата.