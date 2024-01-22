Россия планирует расширить применение электронных виз

К 10 декабря 2024 года в РФ должны быть подготовлены предложения по расширению перечня государств, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы, предложения по либерализации визового режима туристических поездок с ключевыми партнерами РФ, а также по расширению перечня виз, выдаваемых в электронной форме.