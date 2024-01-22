Россия планирует расширить применение электронных виз
К 10 декабря 2024 года в РФ должны быть подготовлены предложения по расширению перечня государств, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы, предложения по либерализации визового режима туристических поездок с ключевыми партнерами РФ, а также по расширению перечня виз, выдаваемых в электронной форме.
Соответствующие мероприятия содержатся в плане по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики РФ, пишет Interfax.
Кроме того, к 10 сентября текущего года должны быть подготовлены проекты нормативных актов для предоставления всем категориям иностранных граждан возможности изменить цель пребывания в России без выезда с ее территории.
Также к 10 декабря планируется создание электронного механизма уведомления о въезде в РФ в порядке, не требующем получения визы, посредством использования цифрового профиля иностранного гражданина.