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22.01.2024, 14:27

Пассажир самолета открыл дверь и выпал перед взлетом

 
ФОТО: Photo by Philip Myrtorp on Unsplash

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Air Canada в международном аэропорту Торонто.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Air Canada в международном аэропорту Торонто. Сообщается, что ничто не предвещало беды, мужчина попал на самолет как положено, после досмотра и проверки билетов. Правда, вместо того чтобы занять свое место, подошел к аварийному выходу и открыл дверь, в результате чего и выпал из салона с высоты шести метров. Известно, что он получил травмы и был доставлен в больницу, пишет издание Super со ссылкой на Business Insider.

Из-за инцидента рейс из Торонто в Дубай вылетел с опозданием почти на шесть часов. Более чем трем сотням пассажиров пришлось дожидаться повторной посадки. Представители авиакомпании ограничились комментариями о том, что „продолжают рассматривать“ ситуацию.

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