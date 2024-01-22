Пассажир самолета открыл дверь и выпал перед взлетом

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Air Canada в международном аэропорту Торонто. Сообщается, что ничто не предвещало беды, мужчина попал на самолет как положено, после досмотра и проверки билетов. Правда, вместо того чтобы занять свое место, подошел к аварийному выходу и открыл дверь, в результате чего и выпал из салона с высоты шести метров. Известно, что он получил травмы и был доставлен в больницу, пишет издание Super со ссылкой на Business Insider.