Во власти шторма "Иша": хаос в аэропортах Европы. Рейсы из Таллиннского аэропорта отменены или задерживаются

В воскресенье удар стихии одной из первых приняла на себя Великобритания. Многие рейсы были перенаправлены в другие города. Так, в воскресенье из-за шторма один рейс из Манчестера в Дублин был перенаправлен в Париж, а другой - в Ливерпуль.

Представитель лондонского аэропорта Гатвик сообщил, что большинство рейсов выполнялись в обычном режиме, но некоторые рейсы были задержаны из-за непогоды. Рейсы из лондонского аэропорта Хитроу в воскресенье задерживались в среднем на 40 минут, при этом 68 процентов рейсов начались позже запланированного. Авиакомпаниям пришлось отменить 148 рейсов с вылетом из аэропорта Дублина.

Не обошел шторм и другие европейские страны. Например, в понедельник аэропорт Схипхол в Амстердаме отменил 130 рейсов.

Шторм „Иша“ затронул и Таллиннский аэропорт. Например, сегодняшний рейс между Лондоном и Таллинном был задержан на четыре часа. Рейс из Таллинна в Дублин также задержали более чем на три часа.

На данный момент задерживаются рейсы авиакомпаний Finnair (из Хельсинки в Таллинн) и airBaltic (из Парижа в Таллинн), а также рейсы из Таллинна в Дублин (FR 5694), Ригу (BT 318), Хельсинки (AY 1028) и Лондон (FR 2224). Рейсы в Курессааре (OJ 208), Амстердам и Тампере (BT 1562) отменены.