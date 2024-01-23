Альпы потеряют треть своих ледников к 2050 году

Для того, чтобы смоделировать процессы таяния, они использовали алгоритмы собственной разработки. Это позволило спрогнозировать скорость таяния по нескольким сценариям, пишет "Моя Планета".

Так, если климат останется таким же, как сейчас, Альпы потеряют 34% объема льда (площадь ледников сократится на 32%, то есть, они отступят на несколько километров). Серьезнее всего пострадают небольшие ледово-снежные участки, которые находятся ниже над уровнем море, менее всего — самые высокогорные.

Например, популярный у туристов ледник Мер-де-Глас около Шамони, над которым проходит канатная дорога из Франции в Италию, потеряет один из четырех рукавов. Самый большой ледник Альп – Большой Алечский – отступит примерно на 3 км. Хинтерайсфернер в Австрии, который является ключевым для научных исследований уже несколько десятков лет, сократится наполовину.

Эта модель не учитывает даже экстремально сильное таяние в Альпах в 2022–2023 годах, не говоря о других факторах. И сценарии, которые не настолько оптимистичны, предполагают потерю 46% или даже 65% ледового покрова к 2050 году. А это, отмечают ученые, скажется не только на видах и туристической инфраструктуре, но и на всей планете — как минимум, огромный объем пресной воды попадет в мировой океан, и его уровень повысится.