Новый терминал и создание своего "сити": Рижский аэропорт на пороге больших перемен
Международный аэропорт Rīga приступил к работе над амбициозными проектами развития- начинает строительство нового пассажирского терминала и работу по созданию города RIX Airport City. Видение компании – стать туристическим центром Северной Европы, который будет способствовать конкурентоспособности всей Латвии в регионе и развитию национальной экономики. Для реализации этих планов созданы новый бренд и визуальная идентичность аэропорта RIX Рига.
Новый бренд аэропорта - RIX Rīgas lidosta или RIX Riga Airport (на английском языке). В названии сохранен код аэропорта RIX, а полное название упрощено и приближено к повседневному употреблению, поясняют представители аэропорта. Новый слоган - „Ближе, чем вы ожидали“ включает в себя идею удобной связи и легкой досягаемости как в пределах аэропорта, так и в контексте всего мира.
Зеленый, синий и бежевый цвета бренда символизируют природу, а графические элементы вдохновлены латвийскими этнографическими знаками и архитектурой.
Новую стратегию бренда и визуальную идентичность аэропорта Rīga разработала выбранная в ходе открытого конкурса дизайн-студия Asketic в сотрудничестве с рекламным агентством WKND. К процессу были привлечены сотрудники аэропорта и партнеры по сотрудничеству. Разработка стратегии бренда обошлась в 27 200 евро, разработка основных элементов визуальной идентичности основного бренда (RIX Riga Airport) и суббрендов (RIX Airport City, RIX Ground Handling и RIX Academy) – 25 650 евро.
Сумма затрат на разработку визуальной идентичности бренда составила 39 757 евро и включала в себя разработку графических стандартов, визуальных концепций одежды и транспорта, дизайн веб-сайтов, информационных вывесок, видеороликов, цифровых рекламных баннеров, плана реализации, рекомендации по коммуникации и другие материалы. Таким образом, разработка нового бренда обошлась в общей сложности в 92 607 евро (без НДС).
Представители аэропорта заявляют, что новый бренд создан для реализации стратегических планов аэропорта, связанных со строительством нового терминала и созданием аэропорт-сити RIX Airport City.
Внедрение бренда будет происходить постепенно, до 2028 года. В этом году новую визуальную идентичность планируется внедрить более чем в половине материалов – в цифровой среде, сувенирах, вывесках, терминальных информационных материалах, одежде, транспорте и других местах.
Всего аэропорт Rīga в прошлом году обслужил 6,63 миллиона пассажиров, что на 23% больше, чем в 2022 году, но на 15% меньше, чем в 2019 году до пандемии Covid-19.