Новый терминал и создание своего "сити": Рижский аэропорт на пороге больших перемен

Новый бренд аэропорта - RIX Rīgas lidosta или RIX Riga Airport (на английском языке). В названии сохранен код аэропорта RIX, а полное название упрощено и приближено к повседневному употреблению, поясняют представители аэропорта. Новый слоган - „Ближе, чем вы ожидали“ включает в себя идею удобной связи и легкой досягаемости как в пределах аэропорта, так и в контексте всего мира.

Зеленый, синий и бежевый цвета бренда символизируют природу, а графические элементы вдохновлены латвийскими этнографическими знаками и архитектурой.

Новую стратегию бренда и визуальную идентичность аэропорта Rīga разработала выбранная в ходе открытого конкурса дизайн-студия Asketic в сотрудничестве с рекламным агентством WKND. К процессу были привлечены сотрудники аэропорта и партнеры по сотрудничеству. Разработка стратегии бренда обошлась в 27 200 евро, разработка основных элементов визуальной идентичности основного бренда (RIX Riga Airport) и суббрендов (RIX Airport City, RIX Ground Handling и RIX Academy) – 25 650 евро.

Сумма затрат на разработку визуальной идентичности бренда составила 39 757 евро и включала в себя разработку графических стандартов, визуальных концепций одежды и транспорта, дизайн веб-сайтов, информационных вывесок, видеороликов, цифровых рекламных баннеров, плана реализации, рекомендации по коммуникации и другие материалы. Таким образом, разработка нового бренда обошлась в общей сложности в 92 607 евро (без НДС).

Представители аэропорта заявляют, что новый бренд создан для реализации стратегических планов аэропорта, связанных со строительством нового терминала и созданием аэропорт-сити RIX Airport City.

Внедрение бренда будет происходить постепенно, до 2028 года. В этом году новую визуальную идентичность планируется внедрить более чем в половине материалов – в цифровой среде, сувенирах, вывесках, терминальных информационных материалах, одежде, транспорте и других местах.