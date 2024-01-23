ФОТО | Эльц - один из самых красивых замков Германии

Что общего между Епископской резиденцией в Вюрцбурге, Лимбургским собором, Бранденбургскими воротами в Берлине, Голштинскими воротами в Любеке и этим живописным замком недалеко от Мозеля? Все они в прошлом украшали немецкие денежные банкноты - марки ФРГ. Замок Эльц (Burg Eltz) был изображен на 500-марочной купюре Бундесбанка, выпускавшейся в 1960-1990-х годах, пишет Deutsche Welle.

Какой-то выдающейся роли в истории замок Эльц не сыграл, а известен потому, что отлично сохранился и считается одним из самых красивых средневековых замков Германии. Около восьми столетий им владеют представители одного и того же знатного рода - уже в 33-м поколении.

Бург Эльц - замок на ручье Эльц

Замок находится в горном регионе Айфель, но обычно его перечисляют среди достопримечательностей Мозеля, хотя от этой реки до замка - идти и идти. Он словно спрятался от внешнего мира около ручья Эльц, впадающего в Мозель, а построен был в Средние века для охраны проходившей здесь торговой дороги, которая связывала Айфель с соседним винодельческим регионом.

Добираться до замка проще всего на машине, задав в навигаторе Münstermaifeld, а от него - по указателям. Ближайший крупный город - Кобленц - находится в 30 километрах. В радиусе чуть более ста километров - Трир, Кельн и Висбаден. На поезде пересадку надо делать в Кобленце, далее - вдоль Мозеля до остановки Moselkern. От нее где-то еще час пешком вдоль ручья.

Перед глазами замок возникает неожиданно - и любви с первого взгляда уже не избежать. Возведенный в XII веке, впервые он упоминается в дарственной грамоте императора Барбароссы. Первые сто лет своей истории Эльц служил рыцарям, охранявшим здешнюю дорогу. За свои услуги с торговцев рыцари взимали плату. Затем он стал родовым замком нынешних владельцев.