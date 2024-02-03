Полезно знать | У каких европейских авиакомпаний в прошлом году было меньше всего задержек рейсов

От забастовок авиадиспетчеров до экстремальных погодных условий — в прошлом году миллионы пассажиров по всей Европе столкнулись с задержками рейсов.

Недавно Евроконтроль (*международная организация, которая координирует и планирует управления воздушным движением для всей Европы) опубликовал отчет за прошлый год, в котором рассказал, где возникло больше всего проблем и какие авиакомпании справились лучше всего?

Средняя задержка рейса в 2023 году составила 17,7 минуты, что примерно столько же, сколько в 2022 году, однако значительно выше, чем в 2019 году. 71% рейсов прибыл в пункт назначения вовремя и около 65% вылетели вовремя. Самыми пунктуальными авиакомпаниями стали Iberia, Widerøe, Vueling и Norwegian — более 80% рейсов прибывали в назначенное по расписанию время.

Больше всего рейсов вылетает из Стамбула

Согласно данным, улучшение пунктуальности по сравнению с 2019 годом показали только авиакомпании Vueling и Norwegian. Худшие показатели пунктуальности у TAP (61% прибывших вовремя рейсов), Pegasus (62%) и Turkish Airlines (64%).

Больше всего своевременных вылетов было совершено из аэропортов Осло, Вены и Афин. Во всех двадцати аэропортах, чьи данные изучал Евроконтроль, показатели точности вылетов были хуже, чем в 2019 году.

Больше всего рейсов в 2023 году вылетело из аэропорта Стамбула, новый рекорд был установлен 22 июня – 1684 рейса за один день. Аэропорт Амстердама оказался на втором месте, а лондонский Хитроу — на третьем, причем во всех трех аэропортах наблюдался рост трафика по сравнению с 2022 годом.

Однако в большинстве аэропортов по-прежнему было меньше рейсов, чем в 2019 году.

По данным Евроконтроля, в 2023 году через 40 крупнейших аэропортов Европы прошло 1,19 миллиарда пассажиров. Это значительно больше, чем в 2022 году, но гораздо меньше, чем до пандемии коронавируса.

Почему летом были такие задержки?