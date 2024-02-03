Полезно знать | У каких европейских авиакомпаний в прошлом году было меньше всего задержек рейсов

От забастовок авиадиспетчеров до экстремальных погодных условий — в прошлом году миллионы пассажиров по всей Европе столкнулись с задержками рейсов.
Недавно Евроконтроль (*международная организация, которая координирует и планирует управления воздушным движением для всей Европы) опубликовал отчет за прошлый год, в котором рассказал, где возникло больше всего проблем и какие авиакомпании справились лучше всего?
Средняя задержка рейса в 2023 году составила 17,7 минуты, что примерно столько же, сколько в 2022 году, однако значительно выше, чем в 2019 году. 71% рейсов прибыл в пункт назначения вовремя и около 65% вылетели вовремя. Самыми пунктуальными авиакомпаниями стали Iberia, Widerøe, Vueling и Norwegian — более 80% рейсов прибывали в назначенное по расписанию время.
Больше всего рейсов вылетает из Стамбула
Согласно данным, улучшение пунктуальности по сравнению с 2019 годом показали только авиакомпании Vueling и Norwegian. Худшие показатели пунктуальности у TAP (61% прибывших вовремя рейсов), Pegasus (62%) и Turkish Airlines (64%).
Больше всего своевременных вылетов было совершено из аэропортов Осло, Вены и Афин. Во всех двадцати аэропортах, чьи данные изучал Евроконтроль, показатели точности вылетов были хуже, чем в 2019 году.
Больше всего рейсов в 2023 году вылетело из аэропорта Стамбула, новый рекорд был установлен 22 июня – 1684 рейса за один день. Аэропорт Амстердама оказался на втором месте, а лондонский Хитроу — на третьем, причем во всех трех аэропортах наблюдался рост трафика по сравнению с 2022 годом.
Однако в большинстве аэропортов по-прежнему было меньше рейсов, чем в 2019 году.
По данным Евроконтроля, в 2023 году через 40 крупнейших аэропортов Европы прошло 1,19 миллиарда пассажиров. Это значительно больше, чем в 2022 году, но гораздо меньше, чем до пандемии коронавируса.
Почему летом были такие задержки?
Главной причиной хаоса стала нехватка кадров. Тысячи авиационных работников были уволены во время пандемии COVID, поэтому авиакомпании и аэропорты с трудом справились с внезапным ростом числа путешественников в прошлом году.
Война в Украине также свела к минимуму доступное воздушное пространство, указывается в отчете Eurocontrol.
„Закрытие российского воздушного пространства привело к увеличению длительных перелетов, а более широкое использование европейского воздушного пространства в военных целях нарушило обычные потоки движения“, — говорится в отчете.
По оценкам, примерно 650 рейсов в день были вынуждены летать сильно южнее из-за войны в Украине.