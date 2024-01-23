Внимание, путешественники! В европейских странах планируются новые забастовки

Забастовки - обычное явление в Европе, когда сотрудники тех или иных компаний отказываются работать в борьбе за повышение зарплаты и улучшение условий труда. Многие относятся к ним с пониманием.

Иногда такие акции планируются за несколько месяцев до начала, но порой о них объявляют в последнюю минуту, поэтому, если они касаются транспортного сектора, всегда нужно проверять информацию перед поездкой.

Чтобы помочь вам сориентироваться, мы собрали все сведения о предстоящих европейских забастовках.

Если ваш авиарейс или поезд отменен или задержан, вы имеете право на новый билет или компенсацию.

Великобритания: бастуют машинисты поездов

Члены британского профсоюза Aslef объявили о скользящем графике однодневных забастовок и запрете на сверхурочную работу в период с 30 января по 5 февраля.

В разные дни забастовки затронут разных операторов, включая Avanti West Coast, CrossCountry, East Midlands Railway, West Midlands Trains, GTR, LNER, Southeastern, SWR и TransPennine Trains.

Машинисты поездов давно спорят по поводу зарплаты, которая, по их словам, не повышалась уже пять лет.

Италия: общенациональная забастовка общественного транспорта

24 января по всей Италии пройдет 24-часовая забастовка общественного транспорта. Она может привести к значительным перебоям в работе автобусов, трамваев и метро, но, как ожидается, не затронет региональные поезда и поезда дальнего следования.

В тот же день забастовку проведут авиадиспетчеры - с 13 до 17 часов, что может привести к задержкам и отменам рейсов в Италию и с вылетом оттуда.

А 23 января 24-часовую забастовку запланировали таксисты в Риме - из-за повышения лицензионных сборов.

Германия: 6-дневная забастовка машинистов поездов

Машинисты поездов в Германии будут бастовать с 24 по 29 января.

Забастовка начнется в 2 часа ночи в среду и продлится до 6 часов вечера в понедельник. Это последняя из серии стачек в рамках длительного спора с железнодорожным оператором Deutsche Bahn по поводу графика работы, оплаты и условий труда.