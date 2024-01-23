На курорте в Египте скончался турист из Эстонии

Как сообщил Delfi один из читателей, в субботу из Хургады в Таллинн должен быть вылететь самолет с эстонскими туристами Tez Tour. Однако по техническим причинам рейс в тот день не состоялся, всех пассажиров на одну ночь разместили в гостинице.

Новый рейс состоялся в воскресенье. Однако, по словам читателя, на посадку не явился молодой мужчина, хотя в субботу он вместе с другими пассажирами ждал вылета в аэропорту Хургады. „В воскресенье утром молодой человек не открыл дверь в свой номер в отеле и не доехал до аэропорта, его искали в аэропорту, но безрезультатно“, - отметил читатель, добавив, что ходили слухи, будто молодого человека нашли мертвым в гостиничном номере.

Представители Tez Tour случившееся комментировать не стали. В МИД Эстонии подтвердили, что знают о смерти гражданина ЭР в Египте, но никаких деталей не знают.