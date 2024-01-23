Цены от 15 евро: Ryanair проводит крупнейшую распродажу авиабилетов

Кампания продлится всего два дня - 23 и 24 января. Акция действует на рейсы, которые состоятся до 31 мая.

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Среди предложенных вариантов с вылетом из Таллинна*:

Таллинн - Стокгольм - от 14.99 евро

Таллинн - Берлин - от 16.21 евро

Таллинн - Биллунд - от 16.25 евро

Таллинн - Рим - от 41.82 евро

С вылетом из Риги:

Рига - Гданьск - от 14.99 евро

Рига - Гетеборг - от 14.99 евро

Рига - Осло - от 14.99 евро

Рига - Краков - от 15.31 евро

Рига - Кельн - от 22.56 евро

Рига - Трапани (Сицилия) - от 42.19 евро



* стоимость без багажа и дополнительных услуг Ryanair