Цены от 15 евро: Ryanair проводит крупнейшую распродажу авиабилетов

Кампания продлится всего два дня - 23 и 24 января. Акция действует на рейсы, которые состоятся до 31 мая.
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Среди предложенных вариантов с вылетом из Таллинна*:
Таллинн - Стокгольм - от 14.99 евро
Таллинн - Берлин - от 16.21 евро
Таллинн - Биллунд - от 16.25 евро
Таллинн - Рим - от 41.82 евро
С вылетом из Риги:
Рига - Гданьск - от 14.99 евро
Рига - Гетеборг - от 14.99 евро
Рига - Осло - от 14.99 евро
Рига - Краков - от 15.31 евро
Рига - Кельн - от 22.56 евро
Рига - Трапани (Сицилия) - от 42.19 евро
* стоимость без багажа и дополнительных услуг Ryanair