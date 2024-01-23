В Ноблесснере закрывается популярный ресторан Kampai

С начала января помещения ресторана Kampai закрыты. По словам представителя компании, сейчас там проходит ремонт, а в апреле в здании откроются ресторан и бар совершенно новой концепции. „На первом этаже будет новый дизайн интерьера“, — прокомментировал он. По его словам, в связи с ремонтом и новой концепцией в компании посчитали целесообразнее прекратить деятельность старого ресторана. Правда, ходят слухи, что в помещениях Kampai будет открыто новое заведение известного предпринимателя и владельца Lore Bistro Кристьяна Пеяске. Сам Пеяске давать какие-либо комментарии по этому поводу отказался.