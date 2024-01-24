Финляндия готовится к масштабной забастовке: авиасообщение остановится, аэропорты будут закрыты

Забастовка охватывает широкий круг работников авиационной отрасли, в том числе уборщиков аэропортов, официантов в ресторанах, бортпроводников, авиадиспетчеров и сотрудников служб безопасности. Работники аэропортов решили присоединиться к общенациональной политической забастовке, призывая правительство отказаться от предложенных реформ на рынке труда.

Союз автомобильной и транспортной промышленности объявил, что в забастовке также примут участие предприятия грузового и автобусного сектора, туристические агентства и сотрудники Viking Line - в общей сложности 160 компаний и более 20 000 работников.

Кроме того, к забастовке присоединятся профсоюз сектора услуг, крупнейшие торговые сети Финляндии, несколько отелей и ресторанов, а также компании, оказывающие услуги клининга, обслуживания заправок и занимающиеся продажей недвижимости.

Ожидается, что в общенациональной забастовке примут участие десятки тысяч рабочих.