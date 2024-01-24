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24.01.2024, 07:00

Финляндия готовится к масштабной забастовке: авиасообщение остановится, аэропорты будут закрыты

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Из-за забастовки обслуживание прекратится почти во всех финских аэропортах.
Из-за забастовки обслуживание прекратится почти во всех финских аэропортах.
ФОТО: Aleksandra Suzi | Shutterstock.com via PuzzlePix

Из-за масштабной забастовки с 1 по 2 февраля аэропорты Финляндии будут закрыты, запланированные ранее рейсы не состоятся.

Забастовка охватывает широкий круг работников авиационной отрасли, в том числе уборщиков аэропортов, официантов в ресторанах, бортпроводников, авиадиспетчеров и сотрудников служб безопасности. Работники аэропортов решили присоединиться к общенациональной политической забастовке, призывая правительство отказаться от предложенных реформ на рынке труда.

Союз автомобильной и транспортной промышленности объявил, что в забастовке также примут участие предприятия грузового и автобусного сектора, туристические агентства и сотрудники Viking Line - в общей сложности 160 компаний и более 20 000 работников.

Кроме того, к забастовке присоединятся профсоюз сектора услуг, крупнейшие торговые сети Финляндии, несколько отелей и ресторанов, а также компании, оказывающие услуги клининга, обслуживания заправок и занимающиеся продажей недвижимости.

Ожидается, что в общенациональной забастовке примут участие десятки тысяч рабочих.

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