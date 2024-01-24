В Северной Корее сняли памятник, символизирующий союз с Южной Кореей

В сообщении интернет-издания NK News говорится, что на спутниковых снимках 19 января арка еще была на месте, а 23 января ее уже не видно.

Памятник высотой около 30 метров и шириной 61,5 метра стоял над улицей Тонгил (Объединения) на юго-востоке Пхеньяна. На арке были изображены две женщины в национальных костюмах - одна из Северной Кореи, другая из Южной Кореи. Они держали в руках эмблему всего Корейского полуострова.

Монумент был установлен в 2001 году и символизировал уверенность в своих силах, мир и национальное сотрудничество. Под Аркой Воссоединения проходит четырехполосное Шоссе Воссоединения, которое соединяет Пхеньян с Демилитаризованной зоной.

15 января Ким Чен Ын выступил с речью в Верховном народном собрании КНДР, назвав памятник „бельмом на глазу“. В той же речи он распорядился внести изменения в конституцию, согласно которым Южная Корея является "главным врагом“, сообщает Reuters.

Последнее время напряженность в отношениях между соседними странами сильно возросла, поскольку Северная Корея заявила, что готова к „ядерной войне“ со своими врагами. Южная Корея и США отреагировали на это заявление активизацией военных учений.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль занял жесткую позицию в отношении Северной Кореи, призвав к немедленному и жесткому ответу на любое проявление военной деятельности в лице Северной Кореи.

Северная Корея пообещала „уничтожить“ Юг в случае нападения южнокорейских и американских войск. В прошлом году Северная Корея аннулировала соглашение 2018 года с Южной Кореей, направленное на ослабление военной напряженности.