Городские музеи продолжают сбор пожертвований в поддержку Украины

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, городские музеи продолжают сбор пожертвований. „Война продолжается, это по-прежнему затрагивает всех нас и потребность в помощи никуда не исчезла. Радует, что посетители музеев осознают это и ящики для сбора пожертвований выполняют свою функцию. Поэтому Таллиннские музеи продолжат общую инициативу помощи, среди прочего все филиалы городского музея до завершения войны открыты для украинцев бесплатно“, - сказал Оя.

Ящики для сбора пожертвований MTÜ Eesti Pagulasabi в пользу военных беженцев из Украины были установлены в филиалах Таллиннского городского музея и литературного центра в первое Музейное воскресенье в начале марта 2022 года.

„Как правило, мы оказываем гуманитарную помощь при поддержке государств и других крупных спонсоров, но есть сферы, которые невозможно охватить за счет этих средств. Сейчас у нас проходит кампания по сбору пожертвований для приобретения генератора и его отправки в Восточную Украину, собранные в музеях средства мы направим в этот фонд. Приобретенный в ходе прошлогодней кампании генератор помогает поддерживать работу водонасосной станции в Харькове в случае прерывания электроснабжения, что помогает снабдить чистой питьевой водой около миллиона жителей города. В этом году за счет пожертвований вновь будет приобретен генератор, который будет направлен в Запорожье для обеспечения потребностей города. Мы благодарны за каждое пожертвование, потому что это позволяет нам оказывать помощь“, - сказал руководитель организации Eesti Pagulasabi Ээро Янсон.

Впредь четыре ящика для сбора пожертвований будут находиться в самых больших филиалах Таллиннского городского музея и литературного центра: Музее Таммсааре, Музее Каламая, Кик-ин-де-Кек и Музее городской жизни.

Музейное воскресенье – инициатива Таллинна, направленная на то, чтобы люди больше узнали о повседневной деятельности музеев и богатой культурной жизни столицы, а также, чтобы улучшить доступность культуры для таллиннцев и гостей города. Следующее Музейное воскресенье состоится 4 февраля. Для бесплатного посещения филиалов Таллиннского городского музея необходимо заранее зарегистрироваться на странице музея .