Божественно красиво: овцеводы навахо и сибирские шаманы. Лучшие фото конкурса Travel Photographer of the Year
От тихой лирики европейских ландшафтов до завораживающих портретов сибирских шаманов – таков диапазон лучших фотографий, представленных на конкурсе Travel Photographer of the Year (Фотограф-путешественник года).
Победителем конкурса стала фотограф из Словении Андрея Равнак, создавшая удивительные снимки поля, на котором выращивают хмель у нее на родине, а также волнистых полей Италии и Чехии.
„Фотографиям победителей этого года присуща тонкая элегантность. Она особенно заметна в снимках Андреи — это простые ландшафты с изысканным цветом и красивой текстурой и поля хмеля, голые, готовые к урожаю будущего сезона, — говорит основатель конкурса Крис Коу. — Это не самые очевидные кандидаты на фотографию, снятые, казалось бы, в неподходящее время года, но при этом весьма притягательные и красивые“.
Победители в разных категориях
14-летняя американка Каден Шепард Чой получила приз за лучшую фотографию в категории Young Travel Photographer of the Year 2023 (Лучшие молодые фотографы-путешественники 2023 года). Ее черно-белые снимки рассказывают о племени навахо, которое разводит овец и делает замечательные изделия из шерсти.
Среди победителей в возрастной категории от 15 до 18 лет оказалась еще одна американка, Лили Чжан. Любовь к фотографии Лили привил ее отец, а потом это превратилось в настоящее хобби. Чжан создала изящную серию фотографий ландшафтов в пенсильванском заповеднике Марш Крик.
Приз в категории Young Travel Photographer of the Year в возрасте до 14 лет тоже достался американцу, Зайану Дуррани.
Серия-победитель: Ландшафты и окружающая среда — Арманд Сарланг, Франция
В своей серии Сарланг запечатлел суровые исландские горные ледники. Этот панорамный снимок, сделанный с помощью дрона, открывает вид на ледник Скафтафетль, впадающий в ледниковое озеро, из которого ледниковая река устремляется дальше к океану.
Серия-победитель: Дикая природа и охрана окружающей среды — Мартин Броэн, США
Мозаика на впечатляющих черно-белых снимках Мартина Броэна — это мигрирующие скаты-мобулы, или рогачи. Мартин — профессиональный дайвер и спелеолог, который специализируется на подводной фотографии.
Броэну достался и приз за лучшую отдельную фотографию в этой категории. Он подметил маленькую рыбку, которая в качестве дома выбрала старую бутылку на океанском дне.
Серия-победитель: Люди и культура — Анастасиос Малукос, Греция
Греческий фотограф Анастасиос Малукос посвятил свою серию шаманам, исполняющим традиционные обряды с бубном на льду озера Байкал.
Серия-победитель: Визуальные истории — Ален Шредер, Бельгия
Ален Шредер посвятил свою серию пожилым спортсменам, которые принимают участие в чемпионатах USAFT.
На этом фото 97-летний Диксон Хемпхилл, соревнующийся в возрастной категории от 95 до 99 лет, пересекает финишную черту в забеге на 200 метров.
Лучшая индивидуальная фотография в серии Люди и культура — Джек Лоусон, Великобритания
Джек Лоусон получил приз за эту фотографию членов нигерийской сборной ампутантов по футболу, которые тренируются на пляже Лагоса.
Лучшая индивидуальная фотография в категории „Ландшафты и окружающая среда“ — Кацуаки Косеки, Япония
„С конца зимы по начало лета вода в озере меняет цвет с бледно-голубого до светло-зеленого, и туман вместе с отражением, которое выглядит как затопленный лес, создают фантастический ландшафт“, — говорит фотограф.