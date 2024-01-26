Божественно красиво: овцеводы навахо и сибирские шаманы. Лучшие фото конкурса Travel Photographer of the Year

Победителем конкурса стала фотограф из Словении Андрея Равнак, создавшая удивительные снимки поля, на котором выращивают хмель у нее на родине, а также волнистых полей Италии и Чехии.

„Фотографиям победителей этого года присуща тонкая элегантность. Она особенно заметна в снимках Андреи — это простые ландшафты с изысканным цветом и красивой текстурой и поля хмеля, голые, готовые к урожаю будущего сезона, — говорит основатель конкурса Крис Коу. — Это не самые очевидные кандидаты на фотографию, снятые, казалось бы, в неподходящее время года, но при этом весьма притягательные и красивые“.

Победители в разных категориях

14-летняя американка Каден Шепард Чой получила приз за лучшую фотографию в категории Young Travel Photographer of the Year 2023 (Лучшие молодые фотографы-путешественники 2023 года). Ее черно-белые снимки рассказывают о племени навахо, которое разводит овец и делает замечательные изделия из шерсти.

Среди победителей в возрастной категории от 15 до 18 лет оказалась еще одна американка, Лили Чжан. Любовь к фотографии Лили привил ее отец, а потом это превратилось в настоящее хобби. Чжан создала изящную серию фотографий ландшафтов в пенсильванском заповеднике Марш Крик.

Приз в категории Young Travel Photographer of the Year в возрасте до 14 лет тоже достался американцу, Зайану Дуррани.

Серия-победитель: Ландшафты и окружающая среда — Арманд Сарланг, Франция

В своей серии Сарланг запечатлел суровые исландские горные ледники. Этот панорамный снимок, сделанный с помощью дрона, открывает вид на ледник Скафтафетль, впадающий в ледниковое озеро, из которого ледниковая река устремляется дальше к океану.

Серия-победитель: Дикая природа и охрана окружающей среды — Мартин Броэн, США

Мозаика на впечатляющих черно-белых снимках Мартина Броэна — это мигрирующие скаты-мобулы, или рогачи. Мартин — профессиональный дайвер и спелеолог, который специализируется на подводной фотографии.