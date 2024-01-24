24.01.2024, 13:26
За порчу культурного наследия в Италии теперь придется дорого заплатить
ФОТО: | Shutterstock, Leonid Andronov
Парламент Италии одобрил новые меры по защите культурного наследия. Теперь те, кто как-либо „испортит“ памятники и достопримечательности, должны будут заплатить штраф от € 20 000 до € 60 000.
Закон последовал за серией протестов климатических активистов, связанных с группой Ultima Generazione. За последний год они разрисовали Колизей граффити, окрасили в зеленый цвет Гранд-канал, а в черный – воду фонтана Треви.
Наказание для „эковандалов“ (как их называют итальянские власти) обсуждали с апреля 2023-го. В этом году официально согласовали – „за“ проголосовали 138 членов нижней палаты, пишет портал 34travel.me.