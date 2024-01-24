Tourest открывает дверь в мир: одно из самых важных событий года для любителей путешествий

В зале Global Village свои стенды откроют различные компании, чьи умные решения делают путешествие на автомобиле более комфортным и увлекательным. Nordic Hiker представит на месте свои компактные и хорошо оборудованные прицепы-автодома, для пользования которыми достаточно водительских прав категории B и автомобиля с крюком для прицепа. Baltic Overlanders из Латвии привезет на ярмарку палатки, которые можно прикрепить к крыше автомобиля, и ящики для туристического снаряжения, которые сделают наслаждение приключениями еще проще.

На выставке также будут представлены и зарубежные организаторы отдыха, например, свои пакеты представят Natura Termo SPA и курорт Друскининкай в Литве. Natura Termo SPA является крупнейшим оздоровительным центром в Западной Литве и располагает 16 различными бассейнами, а также несколькими водными и саунами для детей и взрослых. Королевский курорт Друскининкай предлагает высококлассные оздоровительные учреждения и высококачественные СПА-процедуры на основе минеральной воды и лечебных грязей. На выставку приедет много интересных участников из Латвии, Финляндии и более далеких стран.

Руководитель по маркетингу туристического агентства Go Travel Кяди Пупарт добавила, что в список планируется добавить и несколько новых направлений, куда ранее не проводились пакетные туры из Эстонии, например, Албанию, регион Калабрия в Италии и Северный Кипр. В качестве нового направления AirGuru предлагает Шри-Ланку, куда теперь можно с комфортом полететь прямо из Таллинна, а Estravel также приготовил для посетителей множество сюрпризов в выборе авиабилетов и пакетных туров.

„Tourest — одно из самых важных событий года для любителей путешествий и предоставляет прекрасную возможность познакомиться с новыми направлениями и специальными предложениями. На ярмарке можно найти пляжный отдых, например, на Канарских островах, в Турции и Болгарии, а также экзотический отдых во Вьетнаме, на Мальдивах или на Кубе“, — рассказал руководитель по маркетингу и связям с общественностью Novatours Олев Рийсберг.

Погружение в сон само по себе является путешествием, и для обеспечения качественного сна компания Bed Factory Sweden представит умные кровати гостиничного качества и поделится с посетителями секретами хорошего сна. Компания ÖOD Hötels, чьи отмеченные наградами зеркальные дома с панорамным видом предлагают возможность удалиться от городского шума, также впервые представят свою деятельность на выставке. На выставке вы также найдете красочную платформу для дизайна фотокниг PrintMeEasy и магазин Matkamaailm с широким выбором туристического снаряжения.

„Главный зал Tourest Global Village в этом году будет особенно красочным и многогранным. Представлены как малые, так и крупные туристические компании, поставщики туристических продуктов, туристические направления, посольства, туристическая информация и туристические книги. Ряд экспонентов объявили о своих эксклюзивных специальных предложениях, приобрести которые можно, только придя на выставку“, — рассказала организатор ярмарки, генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик. „В главный зал приглашаются все, кто интересуется приключениями в большом мире и открытием новых захватывающих мест, но, кроме того, в зале расположится и сцена, на которой время от времени будут проходить интересные представления, а также здесь можно будет отведать разные вкусности“.

Помимо интересных туристических предложений, в зале Global Village можно будет познакомиться с наркособаками из Налогово-таможенного департамента, а нужную информацию представят сотрудники Министерства иностранных дел, Департамента сельского хозяйства и продовольствия и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, которым можно будет задать интересующие вопросы о предстоящей поездке, странах назначения и правах путешественников. Swedbank и TF Bank предложат посетителям финансовые консультации, а со страхованием помогут Salva Kindlustuse AS и ERGO.

Туристическая ярмарка Tourest, которая пройдет в Эстонском выставочном центре Eesti Näitused в Таллинне в этом году с 8 по 10 февраля, является крупнейшей в истории и охватывает более 10 000 квадратных метров выставочной площади. Ярмарка знакомит посетителей как со знакомыми, так и с совершенно новыми вариантами путешествий и впечатлениями по всему миру и Эстонии, помогает найти ответы на вопросы, связанные с путешествиями, а также предлагает множество идей и вдохновения для путешествий. Более подробную информацию о программе Tourest 2024, участниках и информации о билетах можно найти на сайте tourest.ee. Все любители путешествий в возрасте до 15 лет (включительно) могут посетить выставку бесплатно.

Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) – это добровольное объединение работодателей, занимающихся туризмом, объединяющее 78 членов. Основными членами Союза являются эстонские туристические агентства и туроператоры, ассоциированными членами являются транспортные компании, туристические организации, учебные заведения, гостиницы, страховые компании, поставщики услуг по поддержке туризма, государственные и муниципальные учреждения и иностранные туристические организации. ETFL является членом ECTAA, общеевропейской головной организации ассоциаций туристических компаний.