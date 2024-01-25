2024 год станет богатым на наблюдения за северным сиянием. Почему оно будет так заметно?

На юге Европы северное сияние может озарить небо магическим зрелищем, подобным тому, что наблюдалось в ноябре 2023 года. Но почему 2024 год станет лучшим годом для наблюдений северного сияния?

Что такое северное сияние?

Яркие ленты красного, зеленого и пурпурного цветов, которые принято называть северным сиянием, возникают в результате взаимодействия частиц, летящих от Солнца, так называемого солнечного ветра, с атмосферой планеты.

Когда эти частицы достигают Земли, они направляются магнитным полем нашей планеты к полярным областям. Это означает, что в северном полушарии это явление обычно можно наблюдать только за Полярным кругом.

Но почему северное сияние иногда видно и южнее?

В ноябре прошлого года ночное небо от южной Англии до Словении светилось пурпуром и фуксией благодаря необычайно сильному северному сиянию.

За день до этого события солнечные физики наблюдали большое извержение на поверхности Солнца, поэтому в последующие дни прогнозировался всплеск геомагнитной активности.

Северное сияние обычно возникает в овальной зоне-полосе, называемой авроральным овалом (кольцо около 3 000 километров в поперечнике), в центре которого находится магнитный полюс, пояснили в Метеорологическом управлении Великобритании. Приход коронального выброса массы (КВМ) – выброса плазмы и магнитного поля из внешнего слоя солнечной атмосферы – может привести к расширению овала.

Это приводит к тому, что северное сияние перемещается в более низкие широты, а значит, оно будет заметно даже на юге Европы, как это произошло в 2023 году. Бесплотные небеса, озаренные сенсационной гаммой цветов, были запечатлены фотографами вплоть до Апулии в Италии и Центральной Македонии в Греции.

Местная палитра зависит от того, какие молекулы газа попадают в атмосферу и где они находятся, поскольку при этом выделяется разное количество энергии в виде различных длин волн света.