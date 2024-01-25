2024 год станет богатым на наблюдения за северным сиянием. Почему оно будет так заметно?(1)
В погоне за северным сиянием обычно приходится ехать в такие далекие места, как Исландия или Норвегия. Но в этом году это необычное небесное явление для многих окажется намного ближе к дому.
На юге Европы северное сияние может озарить небо магическим зрелищем, подобным тому, что наблюдалось в ноябре 2023 года. Но почему 2024 год станет лучшим годом для наблюдений северного сияния?
Что такое северное сияние?
Яркие ленты красного, зеленого и пурпурного цветов, которые принято называть северным сиянием, возникают в результате взаимодействия частиц, летящих от Солнца, так называемого солнечного ветра, с атмосферой планеты.
Когда эти частицы достигают Земли, они направляются магнитным полем нашей планеты к полярным областям. Это означает, что в северном полушарии это явление обычно можно наблюдать только за Полярным кругом.
Но почему северное сияние иногда видно и южнее?
В ноябре прошлого года ночное небо от южной Англии до Словении светилось пурпуром и фуксией благодаря необычайно сильному северному сиянию.
За день до этого события солнечные физики наблюдали большое извержение на поверхности Солнца, поэтому в последующие дни прогнозировался всплеск геомагнитной активности.
Северное сияние обычно возникает в овальной зоне-полосе, называемой авроральным овалом (кольцо около 3 000 километров в поперечнике), в центре которого находится магнитный полюс, пояснили в Метеорологическом управлении Великобритании. Приход коронального выброса массы (КВМ) – выброса плазмы и магнитного поля из внешнего слоя солнечной атмосферы – может привести к расширению овала.
Это приводит к тому, что северное сияние перемещается в более низкие широты, а значит, оно будет заметно даже на юге Европы, как это произошло в 2023 году. Бесплотные небеса, озаренные сенсационной гаммой цветов, были запечатлены фотографами вплоть до Апулии в Италии и Центральной Македонии в Греции.
Местная палитра зависит от того, какие молекулы газа попадают в атмосферу и где они находятся, поскольку при этом выделяется разное количество энергии в виде различных длин волн света.
Кислород излучает зеленый свет при попадании на высоту около 100 км над Землей, но на высоте 160-320 км он создает полностью красные сияния – редкое зрелище. Азот заставляет небо светиться голубым светом, но, когда он находится выше в атмосфере, свечение приобретает фиолетовый оттенок.
Почему в этом году северное сияние сильнее?
Если вы пропустили северное сияние дома или в отпуске, не отчаивайтесь. В этом году шансы увидеть его все еще выше, чем обычно, особенно в дни мартовского и октябрьского равноденствий.
Это связано с тем, что солнце становится более активным, что приводит к более ярким проявлениям северного сияния. Более активное Солнце – не повод для тревоги, а просто показатель того, в какой части своего „солнечного цикла“ звезда находится в данный момент.
Каждые 11 лет магнитное поле Солнца полностью меняется. Поскольку мы приближаемся к этому пику в 2024 или 2025 году, наблюдается резкое увеличение количества „солнечных пятен“ – показателя активности Солнца.
Поэтому северное сияние сейчас выглядит сильнее, чем за последние десять лет, и это идеальное время для того, чтобы заказать поездку на север, чтобы увидеть его во всем великолепии.