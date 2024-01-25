Ляэне-Вирумаа намерен повысить туристическую привлекательность уезда
Ляэне-Вирумаа разработал новый бренд и маркетинговую стратегию, призванные сделать уезд привлекательным для туристов, предпринимателей и жителей, пишет rusERR.
„Мы хотим, чтобы Ляэне-Вирумаа стал местом номер один для эстонцев и туристов, посещающих Эстонию. В Ляэне-Вирумаа полно природных красот, захватывающей истории и местных вкусовых впечатлений. Мы приглашаем всех открыть для себя наше разнообразие“, – отметила в пресс-релизе Союза самоуправлений Ляэне-Вирумаа координатор по туризму Ляэне-Вирумаа Майе Урбас.
„Привлечение и развитие местных талантов – это ключ к устойчивости нашей деловой среды. Мы хотим быть привлекательной средой для интеллектуальных промышленных предприятий, а также для инвесторов, которые ищут место для развития и творчества“, – подчеркнул старейшина волости Виру-Нигула и член правления Союза самоуправлений Ляэне-Вирумаа Эйнар Валлбаум.