Ляэне-Вирумаа намерен повысить туристическую привлекательность уезда

„Мы хотим, чтобы Ляэне-Вирумаа стал местом номер один для эстонцев и туристов, посещающих Эстонию. В Ляэне-Вирумаа полно природных красот, захватывающей истории и местных вкусовых впечатлений. Мы приглашаем всех открыть для себя наше разнообразие“, – отметила в пресс-релизе Союза самоуправлений Ляэне-Вирумаа координатор по туризму Ляэне-Вирумаа Майе Урбас.