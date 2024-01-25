Обнаженная "Меркель“ - новая достопримечательность Гамбурга?

Удивленные прохожие останавливаются, увидев ее в первый раз. Огромная фигура обнаженной женщины, зрелой, крупного телосложения, сидит, свесив ноги, на крыше строительного контейнера на улице Гаусштрассе в Гамбурге. Форма головы, стрижка и лицо поразительно напоминают бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Фотографию арт-объекта первой опубликовала местная газета Hamburger Morgenpost. Но кто сделал эту „Меркель“? И что это - политический жест, оскорбление? Или просто искусство?

Жильцы близлежащих домов и большинство прохожих уверены, что это Ангела Меркель. „А кто же еще?“ - улыбаются они. В то же время есть и такие, кто считает это изображение оскорбительным. Не в восторге от скульптуры лидер парламентской фракции ХДС (а Меркель была председателем именно этой партии - Христианско-демократического союза) в гамбургском округе Альтона Свен Хильшер (Sven Hielscher). „Нападки на политиков в настоящее время воспринимаются многими гражданами как норма, - цитирует газета слова политика. - Но это способствует общему разочарованию в политике и лишает уважения к ней“. По мнению Хильшера, такое развитие событий вызывает серьезную тревогу и может привести к тому, что избиратели будут отдавать предпочтение партиям, находящимся на крайних флангах. При этом Хильшер не считает, что эту скульптуру нужно убрать: „Канцлер - публичная фигура. Критиковать ее - это право, гарантируемое демократией“.

Откуда взялась эта фигура „Меркель“?

Скульптура сидит на контейнере, установленном рядом с гамбургском театром Thalia. Это один из лучших театров Германии, он известен и в стране, и за ее пределами своим сильными режиссерскими работами. Здесь уже не раз показывали постановки уехавшего из России Кирилла Серебренникова.