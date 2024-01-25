Драма на борту Finnair: пассажир начал угрожать стюардессам, пилот принял решение об экстренной посадке

Специалист по связям с общественностью Finnair Паулийна Палттала сообщила Iltallehti, что такой инцидент действительно имел место. Она добавила, что Finnair не дает комментарии относительно причин инцидента. Из-за внештатной ситуации самолет прибыл в Куусамо позже запланированного времени.

По данным финской полиции, находившийся на борту мужчина отказался соблюдать правила и не прислушался к инструкциям бортпроводников, после чего стал вести себя агрессивно по отношению к персоналу.

Командир экипажа принял решение сделать внеплановую остановку в аэропорту Куопио, где полиция забрала из самолета пассажира, угрожавшего стюардессам.

Полиция Финляндии заявила, что сможет дать более точную информацию относительно случившегося, когда все стороны конфликта выскажут свое мнение.

Как сказала Паулийна Палттала, подобные ситуации, когда приходится делать остановку в другом городе, иногда случаются. Однако она подчеркивает, что это, как правило, единичные случаи. По ее словам, безопасность пассажиров имеет первостепенное значение, а сотрудники самолета прекрасно знают, как вести себя в различных ситуациях.

„В таких условиях общая ситуация и дальнейшие действия всегда оцениваются индивидуально“, - говорит она.