Опрос: этой зимой четверть жителей Эстонии съездит отдохнуть за границу
Наступил пик сезона зимних путешествий, и многие желают съездить куда-нибудь, чтобы покататься на лыжах или отдохнуть там, где сейчас тепло. Если в прошлую зиму каждый пятый житель Эстонии отправился в отпуск за границу, то в этом году это планирует уже каждый четвертый, как показали результаты опроса, проведенного If Kindlustus.
Опрос показал, что этой зимой 25% жителей Эстонии отправятся в отпуск за границу, из которых 9% – в какую-либо соседнюю страну, 12% – в более далекие европейские страны и 7% – за пределы Европы. Три четверти жителей Эстонии не планируют предпринимать какие-либо поездки, но половина из пока еще не приняла окончательного решения.
По словам менеджера If Kindlustus по продуктам страхования путешествий и несчастных случаев в прибалтийском регионе Кайрит Лухт, на протяжении уже нескольких лет подряд среди населения наблюдается рост интереса к путешествиям.
„Наиболее популярны поездки в страны с теплым климатом и, в общем случае, их выбирает большинство. Второе место по популярности занимает посещение городских достопримечательностей и культурных мероприятий. Пятая часть едет покататься на лыжах, и такое же количество же отправляется в походы на природу. В прошлом году интерес к лыжному отдыху был почти в два раза ниже“, — уточнила Лухт.
По словам менеджера, если раньше лыжи и дайвинг во время отпуска предпочитали мужчины, то теперь произошла интересная перемена. „В этом году можно заметить, что к этим увлечениям женщины стали проявлять больший интерес, чем мужчины. В любом случае важно помнить, что если вы собираетесь заняться экстремальными видами активного отдыха, в том числе, катанием на горных лыжах и дайвингом, необходимо убедиться в том, что страхование путешествия покрывает также и эти виды деятельности“.
Этой зимой наиболее активными путешественниками будут люди в возрасте от 25 до 34 лет, третья часть из которых побывает за границей, тогда как из прочих возрастных групп – примерно пятая часть. В общем, мужчины и женщины проявляют одинаковый интерес к путешествиям, и среди заинтересованных в них заметных различий, обусловленных национальностью, не наблюдается.
С другой стороны, планы поездок зависят от доходов. Из числа тех, чьи доходы составляют более 1200 евро на члена семьи в месяц, этой зимой побывают за границей 40%, тогда как среди людей с более низкими доходами этот показатель составляет от 10 до 20%. Больше всего путешествуют жители Северной Эстонии и столицы: треть из них отправятся в отпуск за границу; в то же время в Центральной Эстонии такие поездки планируют лишь 4% жителей. В других регионах Эстонии этот показатель остается на уровне двадцати процентов.
Независимо от пункта назначения и типа поездки важно помнить, что каждый из нас должен обезопасить себя с помощью страхования путешествий. „Информированность людей растет, но, к сожалению, пока еще встерчаются случаи, когда столь необходимое медицинское страхование не оформляется. Например, если ущерб, связанный с багажом, задержкой или отменой рейса может измеряться в пределах сотен или тысяч евро, то медицинские услуги иногда приходится оплачивать на десятки и сотни тысяч евро. Поэтому столь важно оформить медицинское страхование“, — подчеркнула Лухт.
По сравнению с жителями стран Балтии, больше всех желают этой зимой отправиться в отпуск за границу жители Латвии (36%); за ними следуют жители Литвы (29%) и Эстонии (25%). По сравнению с прошлым годом в Эстонии интерес к путешествиям вырос на двадцать процентов, в Латвии и Литве — почти вдвое. Если жители Эстонии стремятся съездить в теплые страны или туда, где можно покататься на лыжах, то жители Латвии и Литвы отдают предпочтение городскому отдыху.
В опросе, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие чуть более 1000 человек из каждой страны.