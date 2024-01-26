Опрос: этой зимой четверть жителей Эстонии съездит отдохнуть за границу

Опрос показал, что этой зимой 25% жителей Эстонии отправятся в отпуск за границу, из которых 9% – в какую-либо соседнюю страну, 12% – в более далекие европейские страны и 7% – за пределы Европы. Три четверти жителей Эстонии не планируют предпринимать какие-либо поездки, но половина из пока еще не приняла окончательного решения.

По словам менеджера If Kindlustus по продуктам страхования путешествий и несчастных случаев в прибалтийском регионе Кайрит Лухт, на протяжении уже нескольких лет подряд среди населения наблюдается рост интереса к путешествиям.

„Наиболее популярны поездки в страны с теплым климатом и, в общем случае, их выбирает большинство. Второе место по популярности занимает посещение городских достопримечательностей и культурных мероприятий. Пятая часть едет покататься на лыжах, и такое же количество же отправляется в походы на природу. В прошлом году интерес к лыжному отдыху был почти в два раза ниже“, — уточнила Лухт.

По словам менеджера, если раньше лыжи и дайвинг во время отпуска предпочитали мужчины, то теперь произошла интересная перемена. „В этом году можно заметить, что к этим увлечениям женщины стали проявлять больший интерес, чем мужчины. В любом случае важно помнить, что если вы собираетесь заняться экстремальными видами активного отдыха, в том числе, катанием на горных лыжах и дайвингом, необходимо убедиться в том, что страхование путешествия покрывает также и эти виды деятельности“.

Этой зимой наиболее активными путешественниками будут люди в возрасте от 25 до 34 лет, третья часть из которых побывает за границей, тогда как из прочих возрастных групп – примерно пятая часть. В общем, мужчины и женщины проявляют одинаковый интерес к путешествиям, и среди заинтересованных в них заметных различий, обусловленных национальностью, не наблюдается.