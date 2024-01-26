Такого января еще никогда не было: температура в Испании поднялась почти до +30°С

25 января 2024 года столбики термометров поднялись до +29,5°C в Валенсии, +28,5°C — в Мурсии и +27,8°C — вблизи Малаги. Такие температуры в Испании обычно наблюдаются в июне. Местные жители и туристы с радостью отдыхают на пляже, загорают, купаются в море и сидят в открытых кафе, чтобы насладиться не по сезону жаркой погодой. В других регионах Испании температура поднялась до 20°C — для некоторых мест это на 10°C выше нормы конца января, пишет "Моя Планета".

Несмотря на дневную жару, происходят резкие перепады температур. К примеру, на побережье Мурсии температура поднималась до 27°C днем, а ночью опускалась до 7°C. Предыдущий тепловой рекорд января в Испании составлял 29,8°C и был установлен в 2021 году в Аликанте.

С 2022 года в Испании наблюдается повсеместная засуха, однако многие регионы испытывали нехватку воды еще раньше. В столице Каталонии, Барселоне, втором по величине городе Испании, уровень воды в водохранилищах в середине января упал примерно до 17% от емкости. Если уровень воды упадет ниже 16%, в регионе объявят чрезвычайное положение, пишет Daily Mail.