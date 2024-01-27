"Вы несетесь по небу со скоростью 500 миль в час". Почему стюардессы хотят, чтобы вы перестали их игнорировать

Бортпроводники надеются, что столкновение с взлетно-посадочной полосой JAL, а также недавний инцидент, когда часть фюзеляжа Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines оторвалась в середине полета, а пассажиры были успешно эвакуированы, вызовут более широкий разговор об отношениях между экипажем и пассажирами и брифингах по безопасности полетов, а также улучшат понимание реалий работы на высоте 30 000 футов.

Крушение самолета JAL стало „наглядным“ напоминанием о том, что может пойти не так в мире авиации, говорит Мейджор, но также и напоминанием о том, что „когда все идет не так, как надо, вы все равно можете выжить, если будете вести себя правильно“.

Легко воспринимать стюардесс как людей, которые просто подают вам еду и напитки, но их главная задача – безопасность.

„Мы были так горды тем, как они продемонстрировали то, чем мы занимаемся, мировой аудитории“, – объяснил Майор в интервью CNN Travel .

На другом конце земного шара, в Лондоне, британский бортпроводник Крис Мейджор наблюдал за столкновением самолетов JAL и его последствиями. На следующей смене в европейской авиакомпании, на которую он работает, Мейджор и его коллеги-бортпроводники заговорили о катастрофе. Они единодушно похвалили экипаж JAL и то, как они, казалось, мастерски выполнили свою подготовку.

Вскоре в прессе и в сети появились высказывания, сравнивавшие произошедшее с чудом. Эта мысль пришла и в голову Урано, но затем бывшая стюардесса задумалась и изменила свою точку зрения. „Я знаю учебные пособия и содержание тренингов членов экипажа самолета Japan Airlines, их понятия о безопасности и их страсть к безопасности, – рассказала Урано в интервью CNN Travel. – Я подумала: „О, это не чудо. Это естественный результат их усилий““.

Бывшая стюардесса и сотрудница службы безопасности салона самолета Japan Airlines Мизуки Урано, увидев фотографии горящего самолета, „предположила худшее“, ожидая „очень большой катастрофы“. Но если в самолете Dash 8 береговой охраны Японии погибли пять человек, то, к удивлению Урано и всего мира, все 379 человек, находившиеся на борту самолета JAL, выжили.

„Я не хочу, чтобы люди думали, что причиной успешной эвакуации является японский менталитет или японская культура“, – говорит Урано, говоря о крушении самолета JAL 2 января.

Урано считает, что такое общение будет проще, если пассажиры будут знать, что бортпроводники – профессионалы в области безопасности.

Помимо изучения логистики открытия аварийных выходов и высадки пассажиров с помощью трапов для эвакуации пассажиров в самолете, бортпроводники также приобретают навыки общения. Четко и спокойно давать инструкции и следить за тем, чтобы пассажиры их выполняли – это залог успешной эвакуации.

Мейджор говорит, что все бортпроводники обучены действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях, но он также признает, что всегда есть разница между гипотетическим и реальным положением дел. Он хвалит экипаж JAL за очевидную быстроту мышления в условиях стресса второго января.

Позже, когда члены экипажа занимают свои места для взлета и посадки, по словам Мейджора, они должны сидеть и „прорабатывать, как они собираются эвакуировать самолет, каждый раз“, называя это „критическим этапом полета“.

За 25 лет работы Мейджора в европейских авиакомпаниях перед каждым рейсом он вместе с остальными членами экипажа проводил инструктаж по безопасности полетов, на котором обсуждались „различные чрезвычайные ситуации и учения, а также то, как мы будем действовать в чрезвычайных ситуациях и при эвакуации“. По словам Мейджора, это общеотраслевой стандарт, и обычно он проводится в комнате экипажа в аэропорту или в самолете перед посадкой пассажиров.

Бортпроводников учат справляться с любыми проблемами – от дезориентированных пассажиров и потенциальных случаев торговли людьми до неожиданной эвакуации самолета. „Не так много отраслей, где, приходя утром на работу, вы 15 минут рассказываете о том, как вы будете спасать жизни окружающих и свою собственную“, – говорит Мейджор.

„Команды бортпроводников должны включать указания оставить все личные вещи на борту; их следует повторять во время эвакуации“.

„Опыт эвакуаций показал, что значительное число пассажиров пытаются взять с собой ручную кладь при эвакуации из самолета – вопреки инструкциям бортпроводников“, – говорится в руководстве ICAO.

На новый ролик также повлияло руководство Международной организации гражданской авиации (ICAO) по информации и инструкциям по безопасности пассажиров, опубликованное в 2018 году – документ, который помогал составлять Мейджор.

Урано, которая в то время работала в Japan Airlines, говорит, что авиакомпания решила сделать акцент на важности оставления багажа после инцидента с JAL в 2016 году, когда, по ее словам, „многие пассажиры брали свой багаж на эвакуационный трап, в результате чего многие люди получили травмы после эвакуации“.

Japan Airlines представила это видео по безопасности полетов в сентябре 2019 года, заявив, что оно „основано на реальных инцидентах, которые недавно произошли во всей индустрии авиаперевозок“.

После крушения самолета JAL этот ролик получил множество положительных отзывов в социальных сетях, поскольку его четкое послание, похоже, сработало. На видео, где люди спасаются из ада второго января, не видно ручной клади.

Авиакомпания Japan Airlines доносит до пассажиров мысль о том, что бортпроводники являются экспертами в области безопасности, с помощью видеоролика о безопасности полетов. Простой и понятный ролик подчеркивает важность выполнения приказов бортпроводников и того, чтобы пассажиры оставляли свои вещи в случае эвакуации. Анимация показывает, как попытки пассажиров пронести чемоданы на колесиках по проходу самолета и на трап для экстренной эвакуации задерживают эвакуацию и могут привести к травмам.

„Если у пассажиров с момента посадки в самолет сложится представление о членах экипажа как о профессионалах в области безопасности, возможно, пассажир решит, что в случае чрезвычайной ситуации лучше следовать инструкциям экипажа, потому что он видит в них профессионалов в области безопасности с момента посадки“.

Мейджор признает, что нелегко добровольно расстаться со своими вещами. „Я бы хотел взять с собой дневник и ноутбук, – говорит он. – Мы знаем, что люди захотят забрать свои вещи. Это их личные вещи – у них может быть прах дяди, драгоценности, деньги, что угодно“.

Именно поэтому Мейджор хвалит видеоролик безопасности Japan Airlines за то, что в нем подчеркивается потенциально катастрофический исход, если вы возьмете свой багаж с собой во время эвакуации. „Если вы возьмете свою сумку, люди могут споткнуться и погибнуть“, – говорит Мейджор, отмечая, что в видеоролике Japan Airlines об этом говорится „очень прямолинейно“.

Видеоролик о безопасности, который донес до зрителя свою идею

Несмотря на то, что видео JAL получило всеобщее признание, Урано говорит, что некоторые ее коллеги поначалу не были в нем уверены.

„Многие мои коллеги говорили: „О, это видео очень, очень скучное““, – говорит она, объясняя это тем, что они сравнивали ролик с другими видеороликами по безопасности полетов, многие из которых основаны на юморе, выступлениях известных актеров или быстрых музыкальных номерах.

По словам Урано, обсуждался вопрос о создании видеоролика безопасности Japan Airlines с участием Дораэмона, кота из японской манги. Но в итоге авиакомпания остановилась на анимационном ролике. В итоге, когда ролик JAL вышел в 2019 году, Урано получил сообщения от друзей из других авиакомпаний с похвалой.

В последующем отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по безопасности за 2019 год видеоролик получил косвенное одобрение: „Хорошо известно, что пассажиры часто берут с собой ручную кладь во время эвакуации, и часто указывается, что авиакомпании должны делать больше, чтобы донести до пассажиров, что это недопустимо во время чрезвычайной ситуации“, – говорится в отчете IATA.