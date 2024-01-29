На вокзал, как в музей: где находятся красивейшие станции Европы

Соблазн спланировать свое следующее путешествие с учетом множества новых железнодорожных маршрутов в Европе велик. Предлагаем вам наметить перечень самых красивых станций, которые сами по себе заслуживают внимательного осмотра.

Антверпен-Центральный: „железнодорожный собор“

Главный железнодорожный вокзал Антверпена - один из важнейших транспортных узлов Бельгии, откуда отправляются скоростные поезда в Амстердам, Париж и Марсель. Станция настолько красива, что ее легко принять за театр или даже храм.

Архитектор Луи Деласенсери, спроектировавший вокзал в конце XIX века, смешал несколько стилей - здесь и неоренессанс, и ар-нуво, и барокко. Огромный купол над залом ожидания дал вокзалу прозвище Spoorwegkathedraal - „железнодорожный собор“.



Вокзал Хунгербург в Инсбруке: альпийское чудо

Hungerburgbahn – фуникулер, пролегающий от центра Инсбрука до канатной дороги Seegrube. Проходит через четыре станции, спроектированные лондонским бюро Zaha Hadid Architects.

Футуристическая станция особенно выделяется на фоне природного альпийского парка Карвендель. Отсюда путешественники могут добраться до туристических троп и лыжных склонов. Изогнутая стеклянная крыша станции словно плавает,а ее текучая ледяная поверхность имитирует контуры гор.



Вокзал Аточа : тропики в Мадриде

Самый загруженный железнодорожный вокзал Испании выглядит внушительно, но снаружи ничем не примечателен. А вот внутри, благодаря тропической оранжерее, он производит неизгладимое впечатление.Тысячи растений и цветов со всех уголков земного шара подарят вам ощущение безмятежности.

Вокзал Ориенте в Лиссабоне: чудо модернизма

От извилистых улочек Алфамы до колоритных прилавков рынка Time Out Market, Лиссабон - обязательное для посещения европейское направление.