"Икона морей". Самый большой в мире лайнер отправился в первый круиз. Как он выглядит и чем недовольны защитники природы

Длина корабля является рекордной и составляет 365 м. Для сравнения, легендарный „Титаник“ был почти на 100 метров короче (269 м), а длина крупнейшего авианосца ВМФ СШA Gerald R.Ford – 333 метра.

В церемонии спуска судна на воду принял участие капитан сборной Аргентины по футболу, выигравшей чемпионат мира, Лионель Месси. Сейчас он играет за клуб „Интер Майами“.

Лайнер может вместить до 7600 пассажиров, которые будут спать, есть и развлекаться на 20 палубах с более чем 40 ресторанами, кафе и барами. Там также есть небольшой парк с тропической растительностью, театр, караоке, спортивные площадки для игры в теннис и волейбол, аттракционы для детей и аквапарк.

Судно зарегистрировано на Багамских островах и было построено в Финляндии за 2 млрд долларов США.

Двигатели, обеспечивающие движение этого плавучего парка развлечений, работают на сжиженном природном газе (СПГ).

Экологи раскритиковали этот вид топлива, заявив, что его использование приводит к выбросу в атмосферу метана.

С одной стороны, СПГ сгорает более чисто, нежели традиционное судовое топливо, каким является, например, мазут, но современный СПГ на 85-95% состоит из метана.

Поэтому при применении СПГ увеличивается вероятность утечек метана в атмосферу, а метан является более опасным парниковым газом, нежели углекислый газ.

За 20-летний период метан удерживает в 80 раз больше тепла, нежели углекислый газ, поэтому радикальное сокращение именно подобных выбросов является жизненно важной задачей в рамках борьбы с изменением климата.

„Это – неверный шаг, — заявил агентству Reuters Брайан Комер, директор морской программы Международного совета по чистому транспорту (ICCT). — По нашим оценкам, использование СПГ в качестве судового топлива приведет к тому, что за время эксплуатации корабля в атмосферу попадет на 120% парниковых газов больше, чем если бы он шел на обычном судовом газойле“.