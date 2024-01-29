Паром Victoria I возвращается на линию Таллинн - Стокгольм

Паром ​Victoria I будет обслуживать популярный маршрут Таллинн-Стокгольм в тандеме с круизным судном Baltic Queen, открывая тем самым больше возможностей для путешествий между двумя столицами в пиковые летние месяцы 2024 года.

Victoria I, которая с октября прошлого года ходит по маршруту Таллинн-Хельсинки и предлагает пассажирам короткие ночные круизы между Эстонией и Финляндией, временно перейдет на линию Таллинн-Стокгольм с 31 мая 2024 года. Последний рейс Victoria I по этому маршруту состоится из Стокгольма в Таллинн в пятницу, 30 августа. А уже 31 августа паром вернется на линию Таллинн-Хельсинки.

Билеты на летние рейсы на пароме Victoria I можно будет купить со вторника, 6 февраля 2024 года.

„Уже прошлым летом мы увидели растущий спрос клиентов на большее количество рейсов на линии Таллинн-Стокгольм, поэтому, реагируя на пожелания наших пассажиров, в этом году мы решили предложить нашим клиентам в пиковый сезон летнего туризма возможность путешествовать между двумя столицами более комфортно и на основе более плотного графика“, — сказал председатель правления Tallink Grupi Пааво Ныгене.

Этим летом, помимо круизов в Стокгольм, Victoria I сделает несколько специальных рейсов в Висбю (остров Готланд). Даты и дополнительная информация о специальных круизах в Висбю будут объявлены Tallink Silja Line в ближайшее время, а билеты на эти специальные круизы можно будет забронировать с февраля.