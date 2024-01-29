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29.01.2024, 11:18

В Брюсселе впервые в Европе появятся туристические электрокареты вместо конных повозок

 
ФОТО: Sergio Delle Vedove | Shutterstock, Sergio Delle Vedove

C этого лета в Брюсселе будут ездить три электрокареты. Они заменят конные повозки.

Как сообщила мэрия Брюсселя, электрические безлошадные экипажи станут первыми в Европе, пишет Euro-pulse.

Безлошадные электроповозки будут выполнены в стиле конца XIX века. По словам разработчиков, они будут похожи на старинные автомобили, но с современной „начинкой“.

С 2021 года в столице Бельгии запрещено эксплуатировать лошадей и пони на ярмарках, а в этом году вступил в силу закон о полном запрете конных повозок для туристических поездок.

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