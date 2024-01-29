В Брюсселе впервые в Европе появятся туристические электрокареты вместо конных повозок

Безлошадные электроповозки будут выполнены в стиле конца XIX века. По словам разработчиков, они будут похожи на старинные автомобили, но с современной „начинкой“.

С 2021 года в столице Бельгии запрещено эксплуатировать лошадей и пони на ярмарках, а в этом году вступил в силу закон о полном запрете конных повозок для туристических поездок.