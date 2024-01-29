Красивые, но опасные: на Багамских островах участились случаи убийства туристов

Багамские острова — синоним роскошного пляжного отдыха: широкие пляжи с белым песком, прозрачные воды Атлантического океана и отличные коралловые рифы, а также выгодный беспошлинный шопинг и сотни казино. Однако последнее время все чаще появляются новости об ограблениях, нападениях и убийствах иностранных туристов.

Как отмечает американское посольство, „убийства происходили в любое время, в том числе среди бела дня на улицах“, пишет Interfax.

Проблемы безопасности достигли такой степени серьезности, что американские дипломаты заявляют, что людям не следует даже пытаться „физически сопротивляться“ ограблению.

При этом рекомендуется проявлять „чрезвычайную осторожность“ в восточной части столицы Багамских островов Нассау.

В посольстве также заявляют, что туристам следует быть особенно бдительными в ночное время и всегда „вести себя сдержанно“.

Госдепартамент США, который в пятницу включил Багамские острова в список стран, где нужно „проявлять повышенную осторожность“, отметил, что опасность сохраняется и в туристических, и нетуристических районах.

Багамские острова — развивающееся государство, специализирующееся на международных и туристических услугах. Туризм даёт островам свыше 60 % ВВП. С туристическим бизнесом прямо или косвенно связана примерно половина занятого населения. Большинство туристов прилетают или приплывают из США.

Количество туристических прибытий на Багамские островов в год достигает примерно 7 млн.